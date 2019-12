Alle Polizeimeldungen vom 5. Dezember im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim - Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte Täter brachen am Mittwoch zwischen 14.30 Uhr und 20.15 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Löwenstraße in Bad Bentheim ein. Dabei durchsuchten sie die Räume und stahlen Schmuck und Bargeld. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Bad Bentheim unter Telefon 05922 9800 in Verbindung zu setzen.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Unbekannte klauen E-Bike

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Dienstag aus einer Garage an der Hermann-Heuking-Straße in Lingen Pedelecs. Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lingen unter Telefon 0591 870 in Verbindung zu setzen.

Esterwegen - Container in Brand gesetzt

Bislang unbekannte Täter setzten am Mittwoch gegen 6.30 Uhr einen an der Hauptstraße in Esterwegen stehenden Rollcontainer für Altpapier in Brand. Durch das Eingreifen eines Passanten konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein nahestehendes Gebäude verhindert werden. Der Container brannte völlig ab. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Esterwegen gelöscht. Es entstand ein Schaden in Höhe von 250 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Esterwegen unter Telefon 05955 1211 in Verbindung zu setzen.

Börger - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Mittwochmorgen gegen kurz nach fünf verschaffte sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Birkenallee in Börger. Aus dem Haus wurde zielgerichtet ein Portemonnaie samt Inhalt entwendet. Wie die Täter ins Haus gelangt sind ist noch unklar. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Sögel unter Telefon 05952 93450 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

