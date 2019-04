Alle Polizeimeldungen vom 5. April im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Ringe - Pflanzenschutzmittel gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in eine Lagerhalle an der Raiffeisenstraßein Ringe eingedrungen. Sie setzten einen Bewegungsmelder außer Kraft und brachen anschließend gezielt die Tür zum Lagerraum für Pflanzenschutzmittel auf. Dort entwendeten sie Waren im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Rufnummer 05943 92000 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Meppen - Opel Insignia angefahren

Bereits am Donnerstag, 28. März, ist es auf dem Parkplatz des Mc Donalds an der Lingener Straße in Meppen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen kurz nach 23 Uhr wurde dabei ein schwarzer Opel Insignia angefahren und beschädigt. Der Verursacher fuhr vermutlich einen VW Passat. Er entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Lathen - Bargeld bei Einbruch gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in die Büroräume eines Betriebes an der Straße Im Ründerdiek in Lathen eingedrungen. Sie brachen ein Fenster auf und durchsuchten die Räume nach Wertsachen. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuten sie einen dreistelligen Bargeldbetrag. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer 05932 72100 entgegen.

