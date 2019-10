Alle Polizeimeldungen vom 4. Oktober im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim - Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein am Steuer

Heute Nacht haben Beamte der Autobahnpolizei auf der A30 einen PKW kontrolliert. Der 22-jährige Fahrer stand dabei unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem war er nicht im Besitz eines Führerscheines. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei hat entsprechende Verfahren eingeleitet.





+++ EMSLAND +++

Spelle - Mit 1,92 Promille aus dem Verkehr gezogen

Ein 37-jähriger Autofahrer ist heute Nacht gegen 1.45 Uhr in Holsterfeld kontrolliert worden. Während der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,92 Promille. Der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Salzbergen- VW Golf beschädigt

Am Mittwoch ist es zwischen 17.10 bis 17.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des K&K Marktes an der Emsstraße gekommen. Dabei wurde ein VW Golf beschädigt. Der Verursacher entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer 05976 1088 zu melden.

