Alle Polizeimeldungen vom 4. November im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Laterne von Grab gestohlen

Zwischen dem 22. Und 30.Oktober wurde eine bronzene Grablaterne von einem Familiengrab des Nordfriedhofes am Deegfelder Weg gestohlen. Die Laterne war dabei mit einer massiven Metallkette gesichert. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Emsbüren - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte Täter sind zwischen 9.45 und 16.45 Uhr in ein Wohnhaus an der Tannenstraße eingedrungen. Die Täter hebelten ein Fenster auf, gelangten in das Wohnhaus und stahlen Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Meppen - Einbruch in Baumarkt

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag und Sonntag in einen Baumarkt an der Fürstenbergstraße eingebrochen. Die Täter durchtrennten zunächst einen Zaun, gelangten auf das Gelände und verschafften sich Zugang zu den Räumen. Im weiteren Verlauf entwendeten sie aus einem Tresor Bargeld in noch unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 in Verbindung zu setzen.

Meppen - Einbruch in Wohnung

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen drangen bislang unbekannte Täter durch ein Fenster in eine Erdgeschosswohnung an der Kuhstraße ein. Die Täter durchsuchten die Räume und stahlen Bankkarten. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Twist - Schmuck bei Einbruch erlangt

Ein bislang unbekannter Täter hat sich am Sonntag gegen 18.20 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus an der Heseper Straße verschafft. Als er bereits einige Zimmer nach Diebesgut durchsucht und Schmuck an sich genommen hatte, wurden Anwohner auf den Mann aufmerksam. Dieser flüchtet zu Fuß mitsamt dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Der Täter war zwischen 16 und 18 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Er hatte kurzes dunkles Haar und war mit einer blauen Jeans, schwarzen Schuhen und einer hellen Jacke bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 in Verbindung zu setzen.

Meppen - Einbruch in Schule

Im Laufe des vergangenen Wochenendes sind unbekannte Täter in die Berufsbildende Schule am Nagelshof eingebrochen. Die Täter schlugen Scheiben ein, durchsuchten mehrere Büroräume und stahlen Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Rhede - 39-jährige Frau bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Drei Personen haben sich gestern Nachmittag bei einem Verkehrsunfall im Ortsteil Borsum zum Teil lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der 40-jährige Fahrer befuhr mit seinem PKW gegen 16.25 Uhr die Straße Auf der Marsch aus Heede kommend in Richtung Rhede, als er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Die 39-jährige Beifahrerin wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Hierbei zog sie sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Fahrer sowie ein siebenjähriges Kind wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die Feuerwehr aus Rhede war mit drei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften vor Ort. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.