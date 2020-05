Alle Polizeimeldungen vom 4. Mai im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Lingen/Schüttorf - Polizei kontrolliert weiter

Die Polizei im Emsland und der Grafschaft Bentheim hat auch am Samstag und Sonntag die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen kontrolliert. Am Vechtebad in Schüttorf trafen die Beamten am Samstag dabei auf mehrere Jugendliche. Ihnen wurde ein Platzverweis erteilt. In Lingen leiteten die Beamten gleich mehrere Verstöße ein. Hier trafen sich Jugendliche an der Ems und konsumierten Alkohol. Eine dreiköpfige Gruppe wurde Am Markt kontrolliert. Dieses Treffen wurde, wie auch zwei weitere an der Rheiner Straße und am Konrad-Adenauer-Ring, beendet. In Aschendorf liefen am Sonntagmittag mehrere Personen davon, als sie von der Polizei kontrolliert werden sollten. Sie hatten sich zuvor auf einem Sportplatz getroffen und Fußball gespielt. Gegen sämtliche Betroffene wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.





+++ EMSLAND +++

Oberlangen - Tierkörperteile entsorgt

Am Sonntagnachmittag wurden durch Spaziergänger in Oberlangen, an einem Sandweg beim Rütenweg diverse Tierkörperteile (Felle, Innereien) aufgefunden. Zeugen, welche Hinweise zum Entsorger machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren, 05932 72100 zu melden.

Wettrup - Brand auf Dachboden

Gestern kam es um 10:17 Uhr zu einem Brand auf einem Dachboden in einem Wohnhaus an der Kirchstraße in Wettrup. Der Brandentdecker konnte das Feuer selber löschen. Die Feuerwehr Wettrup und Handrup waren vor Ort. Personen wurden nicht verletzt, es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Brandursache ist bisher unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.