Alle Polizeimeldungen vom 4. März im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Wietmarschen - Einbruch in Gaststätte

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag, zwischen 23.30 und 9 Uhr, in eine Gaststätte an der Lingener Straße in Wietmarschen eingebrochen. Sie brachen einen Spielautomaten auf und entwendeten das darin enthaltene Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wietmarschen, Telefon 05925 9057956, in Verbindung zu setzen.

Nordhorn - Einbruch in Bäckerei

Zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, sind derzeit unbekannte Täter in eine Bäckerei an der Hauptstraße in Nordhorn eingebrochen. Sie entwendeten Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921 3090, in Verbindung zu setzen.





+++ EMSLAND +++

Papenburg - Brand im Altenwohnheim

Heute gegen 6 Uhr kam es zu einem Brand in einem Altenwohnheim an der Straße Am Vosseberg in Papenburg. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Bett in einem Bewohnerzimmer in Brand. Das Feuer konnte mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Personen hielten sich glücklicherweise nicht im betroffenen Zimmer auf. Da die Feuerwehr einen stark überhöhten CO2-Wert im gesamten Gebäude feststellte, wurde die Evakuierung aller 82 Bewohner veranlasst. Nach bisherige Erkenntnissen kamen drei Personen zur Überprüfung ins Krankenhaus. Außerdem wurde die Straße im Bereich des Altenwohnheimes voll gesperrt. Die Maßnahmen und Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Werlte - In Lagerraum eingebrochen

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag, zwischen 17 und 9 Uhr, in ein als Lagerraum genutztes ehemaligen Stallgebäude eingebrochen. Das Gebäude befindet sich an der Straße In den Eichen in Werlte. Die Täter entwendeten einen Aufsitzrasenmäher der Marke Viking, sowie einen Laubbläser der Marke Stihl. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sögel, Tel. 05952 93450, in Verbindung zu setzen.

Lähden - Bäume gefällt und geklaut

Am Samstag zwischen 8 und 20 Uhr haben bislang unbekannte Täter ca. 25 Bäume an der Straße Up’n Sande in Lähden gefällt. Sie entwendeten das Holz. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Herzlake, Tel. 05962 743, in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

