Alle Polizeimeldungen vom 4. Juli im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Jugendlicher vermisst

Seit gestern Nacht wird der 16-jährige Simon G. aus Nordhorn vermisst. Simon ist Autist und hat sein Elternhaus in der Blanke im Laufe Nacht mit unbekanntem Ziel verlassen. Er ist etwa 1,85 Meter groß und von schlanker Statur. Simon hat auffällig lange Haare und ist mit einer schwarzen Adidas Trainingsjacke sowie einer dazu passenden Adidas Jogginghose und schwarzen Puma-Turnschuhen bekleidet. Er führt einen rosafarbenen Rucksack der Marke Adidas mit sich. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort werden unter der Rufnummer 05921 3090 entgegengenommen.

Wer hat Somon G. gesehen?, fragt die Polizei. Foto: Polizei





+++ EMSLAND +++

Haselünne - Deckenlampe und PKW beschädigt

In der Nacht zu Dienstag beschädigten bislang unbekannte Täter die Deckenlampe eines Carports in der Elburger Straße in Haselünne. Das unter dem Carport stehende Auto trug dadurch mehrere Kratzer davon. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961 955820 entgegen.

Dalum - Radfahrer gesucht

Die Polizei in Meppen sucht nach einem männlichen Radfahrer, der in der Nacht zu Sonntag auf dem Radweg am Wietmarscher Damm einen Verkehrsunfall verursacht hat. Kurz vor 1.15 Uhr kam es in Höhe der Straße Kottheide beinahe zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer. Nur durch das Ausweichen des geschädigten Radfahrers, konnte eine Kollision verhindert werden. Der Geschädigte stürzte von seinem Rad und zog sich dadurch leichte Verletzungen zu. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Verursacher kam mit seinem schwarzen Rad aus Richtung Großer Sand und war in Richtung Ortsmitte unterwegs. Er trug einen schwarzen Helm. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Lingen - Diebstahl auf Open Air

In der Nacht zu Sonntag stahlen bislang unbekannte Täter von dem Open Air Gelände an der Lindenstraße 30 in Lingen Palmen. Wie die Palmen von dem Gelände abtransportiert wurden, ist derzeit nicht bekannt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Andervenne - Versuchter Einbruch

Zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag versuchten bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Holländer Weg in Andervenne einzudringen. Die Täter scheiterten an einer Tür, so dass sie keinen Zutritt zum Gebäude erlangten. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 zu melden.

Salzbergen - Sattelauflieger auf Parkplatz beschädigt

In der Nacht zu Mittwoch beschädigten bislang unbekannte Täter gleich drei Sattelauflieger auf dem Parkplatz Holsterfeld in Salzbergen. Die Täter entfernten Verplombungen und stahlen diverse Schweißutensilien. In zwei weiteren Fällen wurden die Planen zerschnitten. Ladung entwendeten die hier Täter nicht. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Lingen - Polizei sucht Eigentümer von sichergestelltem Schmuck

Beamte der Polizei Lingen konnten bei ihren Ermittlungen im Rahmen eines Strafverfahrens zahlreiche hochwertige Schmuckgegenstände sicherstellen. Sie gehen davon aus, dass diese aus unterschiedlichen Einbrüchen im mittleren und nördlichen Emsland stammen dürften.

Markanteste Schmuckstücke hat die Polizei auf diesem Foto dargestellt. Foto: Polizei

Einige der Schmuckstücke sind sehr markant. Ein Ring ist mit der Gravur „Marlies 9.6.1979, 20.06.1980“ versehen. Ein kompletter Bildbericht zu sämtlichen sichergestellten Gegenständen kann hier eingesehen werden. Eigentümer melden sich bitte unter der Rufnummer 0591 870 bei der Polizei Lingen.

Esterwegen - 18-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Am Donnerstagmorgen ist es auf der Straße Hinterm Busch in Esterwegen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 18-jähriger Fahranfänger wurde dabei schwer verletzt. Er war gegen 6 Uhr mit seinem VW in Richtung der B401 unterwegs. In einer Linkskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Baum und kam anschließend in einem angrenzenden Maisfeld zum Stillstand. Der junge Fahrer musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Lingen - Zeugen nach Unfall auf B213 gesucht

Am Donnerstagmorgen ist es an der Haselünner Straße, Ecke Schillerstraße, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 6.50 Uhr waren an der dortigen Ampelkreuzung ein nach links in die Schillerstraße abbiegender Lkw und ein in Richtung Innenstadt fahrender Pkw zusammengestoßen. Die Beteiligten machen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer (0591)870 entgegengenommen.

Dörpen - 14-jährige bei Unfall schwer verletzt

Ein 14-jähriges Mädchen ist gestern Nachmittag mit ihrem Mofa gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Die Mofafahrerin war auf der Ringstraße unterwegs und wollte nach links in die Straße An der Düne abbiegen. Aus ungeklärter Ursache stürzte sie dabei von ihrem Mofa. Mit schweren Verletzungen wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden.

Herzlake - Zaun der Grundschule St.Nikolaus beschädigt

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen besprühten unbekannte Täter die Rutsche auf dem Schulgelände der Grundschule St. Nikolaus in der Bahnhofstraße mit weißer und schwarzer Farbe. Zudem beschädigen sie einen Stromkasten und den Zaun. Die Höhe des Schadens wird auf rund 600 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961 955820 entgegen.

Aschendorf - 39-jähriger bricht in Sportgeschäft ein

Gestern am späten Abend konnte ein 39-jähriger Mann nach einem Einbruch in ein Sportgeschäft in der Straße In der Emsmarsch aufgegriffen werden. Der Mann aus Dörpen warf die Verglasung des Sporthauses mit zwei Findlingen ein und stahl anschließend zwei Sporthosen. Als er das Geschäft wieder verließ, stürzte er zu Boden. Der alkoholisierte Mann wurde auf die Dienststelle gebracht. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,97 Promille. Der Mann verbrachte die Nacht in der Gewahrsamszelle. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 700 Euro.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

