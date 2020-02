Alle Polizeimeldungen vom 4. Februar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Baumaschinen geklaut

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 8 Uhr, in eine Baustelle am Gildehauser Weg in Nordhorn eingebrochen. Sie entwendeten mehre Baumaschinen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921 3090, in Verbindung zu setzen.

Bad Bentheim - Versuchter Einbruch

Am Donnerstag vergangener Woche versuchten gegen 0 Uhr bislang unbekannte Täter auf ein Firmengelände an der Stockholmer Straße in Bad Bentheim zu gelangen. Nachdem die Alarmanlage anschlug, verließen die Täter das Grundstück und flüchten. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bentheim, Tel. 05922 9800, in Verbindung zu setzten.

Nordhorn - Einbruch in Bäckerei

Bislang unbekannte Täter haben Versucht zwischen Sonntag, 18.30 Uhr, und Montag, 5.15 Uhr, in eine Bäckerei in Nordhorn an der Straße Stadtring einzubrechen. Nach ersten Ermittlungen wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921 3090, in Verbindung zu setzen.





+++ EMSLAND +++

Meppen - Zaun beschädigt

Zwischen Mittwoch vergangener Woche und Montag haben unbekannte Täter, durch beschädigen eines Zauns, versucht auf ein Firmengelände am Schützenhof in Meppen zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Meppen, Tel. 05931 9490, in Verbindung zu setzten.

Niederlangen - Versuchter Einbruch in Geschäft

Am Dienstag gegen 2.30 Uhr haben bislang unbekannte Täter versuch in ein Einzelhandelsgeschäft an der Straße Feldkoppel in Niederlagen einzubrechen. Mit Auslösung des Alarms, flüchteten die Täter vermutlich, ohne das Gebäude zu betreten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Haren, Tel. 05932 72100, in Verbindung zu setz en.

Schapen - Einbruch in Schule

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 7 Uhr, in eine Schule an der Kirchstraße in Schapen eingebrochen. Sie entwendeten Bargeld und eine Digitalkamera. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Freren, Tel. 05902 93130, in Verbindung zu setzten.

Messingen - Einbruch in Kindergarten

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 6.59 Uhr, in einen Kindergarten an der Pfarrer-Baute-Straße in Messingen eingebrochen. Sie entwendeten einen Laptop sowie ein Cerankochfeld. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lengerich, Tel. 05904 1770, in Verbindung zu setzen.

Papenburg - Einbruch in Container

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitag, 12.30 Uhr, und Montag, 8 Uhr, in einen auf einer Baustelle stehenden Container, an der Straße Russels in Papenburg eingebrochen. Um in den Container zu gelangen, hebelten sie einen ca. eine Tonne schweren Betonklotz zu Seite. Anschließend drangen sie in den Container ein und entwendeten diverse Baumaschinen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg, Tel. 04961 9260, in Verbindung zu setzten.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

