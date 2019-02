Alle Polizeimeldungen vom 4. Februar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Emlichheim - Zeugen nach Unfall gesucht

Am Mittwochmorgen kam es auf der Ringer Straße gegen 7.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall am dortigen Kreisverkehr. Ein 12-jähriges Kind wurde dabei leicht verletzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Das Kind fuhr mit seinem Fahrrad die Ringer Straße aus Ringe kommend und beabsichtigte den Kreisverkehr zu queren. Dabei kam es zu einem leichten Zusammenstoß mit einem Auto, welches den Kreisverkehr in Richtung Ringe verließ. Das Kind kam zu Fall und verletzte sich leicht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943 92000 in Verbindung zu setzen.

Bad Bentheim - Diebstahl aus Spind

Gestern Nachmittag kam es in der Zeit von 12.20 bis 17.10 Uhr im Saunabereich des Kurparks in der Straße Am Bade zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter stahl aus einem verschlossenen Spind im Umkleidebereich eine Geldbörse samt Inhalt. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 9800 entgegen.

Nordhorn - Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Gestern kam es gegen 17.15 Uhr auf der Lingener Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine Person zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein 30-jähriger Mann aus Nordhorn befuhr mit seinem Auto die Lingener Straße stadtauswärts. Vor der Einmündung zum Altendorfer Ring bremste ein vor ihm fahrender Linienbus ab, was der Nordhorner zu spät erkannte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich der Verursacher leicht verletzt. Die Insassen des Busses wurden nicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 30-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 18.000 Euro beziffert.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Gelbörsen aus Wohnhaus gestohlen

Bislang unbekannte Täter gelangten gestern Nacht zwischen 2 bis 9 Uhr in ein Wohnhaus an der Stettiner Straße und stahlen zwei Geldbörsen samt Inhalt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter Rufnummer 0591 870 in Verbindung zu setzen.

Messingen - Vereinsheim mit Farbe beschmiert

In der Nacht zu Sonntag beschmierten bislang unbekannte Täter die Fassade des Vereinsheimes des SV Adler Messingen am Baccumer Weg. Die Täter sprühten mit silberner und schwarzer Farbe diverse Symbole auf das Mauerwerk. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer 05976 1088 entgegen.

Lingen - Mazda im Begegnungsverkehr beschädigt

Am Freitagabend kam es gegen 19.10 Uhr auf dem Forstweg zu einem Verkehrsunfall. Der 51-jährige Fahrer eines Mazda fuhr den Forstweg aus Richtung Waldstraße kommend, als ein entgegenkommender PKW zu weit in die Fahrbahnmitte geriet und in der Folge die Außenspiegel zusammenstießen. Der Spiegel des Mazda wurde beschädigt. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 zu melden.

Papenburg - Brand auf Gärtnereigelände

Gestern Mittag geriet gegen 12:50 Uhr eine Beförderungsanlage für Holzhackschnitzel einer Gärtnerei in der Straße Großes Meer in Brand. Möglicherweise dürfte ein technischer Defekt den Brand verursacht haben. Das Feuer griff anschließend auf mehrere Kubikmeter Holzhackschnitzel über. Hierdurch entstand eine erhebliche Rauchentwicklung. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Feuerwehren aus Aschendorf und Papenburg waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort. Ein angeforderter Rettungswagen war nicht erforderlich. Gebäudeschaden entstand durch den Brand nicht. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

