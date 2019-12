Alle Polizeimeldungen vom 4. Dezember im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Einbruch in Schule

Bislang unbekannte Täter sind von Montag auf Dienstag in das Schulgebäude an der Schlieperstraße eingedrungen. Sie brachen ein Fenster auf und durchsuchten anschließend mehrere Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie Bargeld und eine Boombox. Der Gesamtschaden wird auf knapp 1000 Euro geschätzte. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.

Nordhorn - Versuchter Einbruch in Büroräume

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag versucht´, in die Räumlichkeiten einer Suchthilfeeinrichtung an der Karlstraße einzudringen. Erfolg hatten sie dabei keinen. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.

Nordhorn - Versuchter Einbruch in Textilgeschäft

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag versucht, in ein Textilwarengeschäft an der Hauptstraße einzudringen. Nachdem es ihnen nicht gelungen war, Zugang zum Gebäude zu erlangen, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.

Bad Bentheim - Einbrüche in Wohnhäuser

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Sonntag und Dienstag in drei Wohnhäuser an der Straße Osterberg, Am Berghang und an der Max-Beckmann-Straße eingedrungen. Sie brachen jeweils die Terrassentüren auf und durchsuchten das Gebäude anschließend nach Wertsachen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Schmuck in unbekanntem Gesamtwert. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 9800 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Polizeibeamter von Einbrecher verletzt

Am Dienstagnachmittag ist es an der Brunnenstraße zu einem Polizeieinsatz gekommen, bei dem ein Beamter verletzt wurde. Zeugen hatten gegen 14.40 Uhr zwei Männer dabei beobachtet, wie sie in eine dortige Wohnung eingebrochen sind. Mehrere Streifenbesatzungen stellten die Täter vor Ort. Einer der Männer leistete erheblichen Widerstand und musste von mehreren Beamten überwältig werden. Dabei versetzte er einem der Polizisten einen so heftigen Kopfstoß, dass dieser seinen Dienst nicht fortsetzen konnte. Dem 26-jährigen Angreifer wurde eine Blutprobe entnommen. Es besteht der Verdacht, dass er unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand.

Lathen - Spielhalleneinbrecher machen keine Beute

Bislang unbekannte Täter sind am frühen Dienstagmorgen in eine Spielhalle an der Hauptstraße eingedrungen. Sie brachen gegen kurz vor 4 Uhr die Eingangstür auf und versuchten anschließend, einen Wechselgeldautomaten gewaltsam zu öffnen. Dies misslang. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer 05932 72100 entgegen.

Sögel - Eichenbrennholz gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 30. November und Dienstagmorgen am Gewerbeweg etwa 4 Kubikmeter Eichenbrennholz gestohlen. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer 05952 93450 entgegen.

Lahn - Oberlenker gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 25. November und Dienstagmorgen an der Osterwalder Straße Anbauteile von einem Traktor gestohlen. Auf dem Gelände einer dortigen Biogasanlage demontierten sie einem am Heck verbauten hydraulischen Oberlenker im Wert von etwa 1200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer 05952 93450 entgegen.

Kluse - Versuchter Einbruch in Friseurgeschäft

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag versucht, in einen Friseurladen an der Steinbilder Straße einzudringen. Nachdem es ihnen nicht gelungen ist, zwei Außentüren und ein Fenster aufzubrechen, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 1300 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Papenburg - Diebstahl aus Scheune

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in eine Scheune an der Neuherbrumer Straße eingedrungen. Sie brachen eine Tür auf und entwendeten Werkzeuge im Wert von knapp 700 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

