Alle Polizeimeldungen vom 4. April im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Wilsum - Vier Schwerverletzte nach Unfall

Am Mittwochmittag ist es auf der Emlichheimer Straße in Wilsum zu einem Verkehrsunfall gekommen. Vier Beteiligte wurden dabei schwer verletzt. Eine 69-jährige Frau aus Itterbeck war gegen kurz vor 12 Uhr mit ihrem Suzuki Vitara in Richtung Emlichheim unterwegs. In Höhe des Grenzweges übersah sie, dass zwei Autos vor ihr abbremsten, weil eines nach links in den Grenzweg abbiegen wollte. Der Suzuki prallte mit hoher Geschwindigkeit auf den Hyundai eines Ehepaares aus Itterbeck. Der Hyundai wiederrum wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den linksabbiegenden Golf Plus einer 50-jährigen Frau, ebenfalls aus Itterbeck, geschoben. Alle vier Unfallbeteiligten mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro beziffert.

Nordhorn - Einbruch in alten Waggon

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Montag und Mittwoch in einen umgebauten Eisenbahnwaggon der AWO an der Friedrich-Ebert-Straße in Nordhorn eingedrungen. Sie schlugen ein Fenster der Zugangstür ein und drangen in den Waggon ein. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie unterschiedliche alkoholische Getränke. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.

Wietmarschen - Einbruch in Jugendtreff

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag in den Jugendtreff an der Kolpingstraße eingedrungen. Sie gelangten durch ein rückwärtiges Fenster in das Gebäude und erbeuteten daraus eine Playstation samt Zubehör, einen Laptop sowie einen Subwoofer. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1320 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Freren - Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus

Am Mittwochmorgen ist es in einem Mehrfamilienhaus an der Grulandstraße in Freren zu einem Zimmerbrand gekommen. Gegen 7.50 Uhr fing aus bislang ungeklärter Ursache das Mobiliar in einem Zimmer des ersten Obergeschosses Feuer. Die Bewohner des Hauses konnten sich selbstständig und unverletzt aus dem Haus befreien. Die Feuerwehr brachte die Flammen schnell unter Kontrolle. Ein nennenswerter Gebäudeschaden entstand nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Twist - Brände in Waldstück gelegt

Bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch zwei Brände in einem Waldgebiet im Bereich Schwarzer Weg in Twist gelegt. Die Feuerwehr brachte die Flammen schnell unter Kontrolle. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Hinweise nimmt die Dienststelle in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Meppen - Wildkameras bei Einbruch gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen dem 24. März und dem 3. April in ein Wohnhaus an der Schützenstraße in Meppen eingedrungen. Sie brachen ein Fenster auf und entwendeten zwei Wildkameras. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.