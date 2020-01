Alle Polizeimeldungen vom 31. Januar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim - Einbruch in Gaststätte

Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstag in der Zeit von 1.45 bis 2.15 Uhr in eine Gaststätte an der Hengeloer Straße in Bad Bentheim eingebrochen. Hier brachen sie mehrere Spielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim, Tel. 05922 9800, in Verbindung zu setzen.

Bad Bentheim - Versuchter Einbruch

Ein bislang unbekannter Täter hat versucht, zwischen Mittwoch, 18.15 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, in Geschäftsräume an der Industriestraße in Bad Bentheim einzubrechen. Es blieb bei einem Versuch. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim, Tel. 05922 9800, in Verbindung zu setzen.





+++ EMSLAND +++

Dörpen - Einbruch in Wohnung

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch, 22.30 Uhr, und Donnerstag, 6.15 Uhr, in ein Wohnhaus an der Hauptstraße in Dörpen eingebrochen. Sie entwendeten Schmuck. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Dörpen, Tel. 04963 8911, in Verbindung zu setzen.

