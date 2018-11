Alle Polizeimeldungen vom 30. November im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Laar - Einbruch in ehemalige Gaststätte

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Montagmittag und gestern Mittag in eine ehemalige Gaststätte an der Vorwalder Straße in Laar eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räume. Dann flüchteten sie ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer 05943 92000 zu melden.

Nordhorn - Silberner Alfa Romeo beschädigt

Gestern kam es in der Zeit von 9.40 und 14.50 Uhr in der Straße Am Bölt in Nordhorn, in Höhe des dortigen Gesundheitsamtes, zu einem Verkehrsunfall. Ein dort am Straßenrand abgestellter silberner Alfa Romeo wurde an der vorderen rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 in Verbindung zu setzen.

Bad Bentheim - Grauer Mazda MX-5 beschädigt

Gestern wurde zwischen 7.20 und 15.40 Uhr an der Schüttorfer Straße ein grauer Mazda MX-5 an der vorderen Fahrzeugseite beschädigt. Der Wagen stand am Straßenrand. Der Verursacher entfernte sich anschließend. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 9800 in Verbindung zu setzen.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Bewaffneter Mann überfällt Geschäft

Ein bewaffneter und maskierter Mann hat gestern Nachmittag gegen 17 Uhr ein Betten-Geschäft an der Rheiner Straße in Lingen überfallen. Er bedrohte einen Angestellten mit einem Messer und stahl Bargeld aus der Kasse. Als der Angestellte sich mit einem Stuhl zur Wehr setzte, ergriff der Täter zu Fuß die Flucht. Er soll etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und schlank gewesen sein. Er trug eine schwarze Strickmaske und eine dunkle Stoffjacke mit heller Kapuze. Der Mann sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591 870 zu melden.

Gersten - Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmorgen versucht, in das Vereinsheim eines Sportvereins an der Bregenbecker Straße in Gersten einzubrechen. Sie wollten eine Tür aufhebeln, dies gelang ihnen aber nicht. Daraufhin flüchteten sie ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591 870 zu melden.

Meppen - Einbrecher stehlen Schmuck aus Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter sind gestern Nachmittag zwischen 16 Uhr und 18 Uhr in ein Wohnhaus an der Gluckstraße in Meppen eingebrochen. Sie durchsuchten die Räume und stahlen hochwertigen Schmuck. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931 9490 zu melden.

Gersten - Partyhütte abgebrannt

In der vergangenen Nacht ist an der Straße Lager Wiesen in Gersten eine Partyhütte abgebrannt. Das Feuer brach gegen 0.30 Uhr in der Holzhütte aus. Vermutlich wurde der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst. Die Partyhütte brannte komplett nieder. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Papenburg - Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Gestern Morgen kam es im Bereich des Hauptkanals in Papenburg zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein 39-jähriger Papenburger befuhr mit seinem grauen Ford Galaxy gegen 8.10 Uhr den Hauptkanal rechts in Richtung Gasthauskanal. Am dortigen Kreisverkehr fuhr der Mann entgegengesetzt der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr hinein, so dass andere Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten um einen Zusammenstoß zu verhindern. Er fuhr dann weiter entlang des Hauptkanals, teilweise unter Benutzung des dortigen Rad- und Gehweges. Auch hier kam es zu brenzligen Situationen. Der Fahrer konnte von der Polizei Papenburg angehalten werden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04961 9260 zu melden.

Sögel - Fahrer eines grauen VW Passat gesucht

Gestern Nachmittag kam es gegen 15.40 Uhr auf der Clemens-August-Straße in Sögel zu einem Verkehrsunfall. Der unbekannte Fahrer eines VW Passat befuhr die Sigiltrastraße in Richtung Kreisverkehr. Als er nach rechts in die Clemens-August-Straße einbog, kollidierte er mit einem dort wartenden BMW Mini. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. An dem Mini entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 93450 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.