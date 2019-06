Alle Polizeimeldungen vom 30. Juni im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim -Rollendes Auto erfasst Fußgänger

Am Samstagmorgen ist es an der Wilhelmstraße in Bad Bentheim zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 46-jähriger Fußgänger wurde dabei schwer verletzt. Gegen 10.15 Uhr fuhr ein 75-jähriger Mann mit seinem BMW auf einer dortigen Hofzufahrt in Richtung Straße. Er stoppte und das Auto rollte anschließend rückwärts die stark abschüssige Auffahrt hinunter. Dabei erfasste es den 46-jährigen Mann und verletzte diesen schwer am Bein. Beide Beteiligten standen zur Unfallzeit stark unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Dem 75-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Samern - Strohpresse in Brand

Am Samstagnachmittag ist es auf einem Feld an der Straße Am Diek in Samern zum Brand einer Strohpresse gekommen. Die Arbeitsmaschine fing gegen 15.40 Uhr im laufenden Betrieb Feuer. Neben den bereits fertig gepressten Strohquadern verbrannten sämtliche Pflanzenreste des etwa 2,5 Hektar großen Feldes. Sachschadenshöhe und Brandursache sind noch nicht bekannt.

Nordhorn - Werkzeuge gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen dem 22. und dem 26. Juni in eine Scheune an der Straße Kuhweide in Nordhorn eingedrungen. Sie brachen zunächst eine rückwärtig gelegene Eingangstür auf und erbeuteten anschließend Werkzeuge im Wert von etwa 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.

Nordhorn - Gaststättenmöbel gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Dienstag und Samstag in insgesamt drei Fällen Außenmobiliar einer Gaststätte an der Hagenstraße in Nordhorn gestohlen. Sie öffneten dafür jeweils gewaltsam die Diebstahlssicherung und transportierten die Möbel im Anschluss ab. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 700 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.

Bad Bentheim - VW Golf beschädigt

Am Freitagabend ist es an der Schüttorfer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen 19.30 und 20.30 Uhr wurde dabei ein auf dem dortigen Parkplatz abgestellter schwarzer VW Golf angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich mit seinem weißen Pkw unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 9800 entgegen.

Uelsen - Motorrad durch herabfallende Ladung beschädigt

Am Freitagmorgen ist es auf der Hauptstraße (L43) zwischen Uelsen und Itterbeck zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 10.50 Uhr wurde dabei ein Motorrad durch herabfallende Ladung von einer landwirtschaftlichen Zugmaschine mit Anhänger beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Rufnummer 05943 92000 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Rhede - Hund verursacht Unfall

Am Samstagmorgen ist es an der Neurheder Straße in Rhed ezu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 10.15 Uhr war ein 78-jährige Frau mit ihrem Pedelec in Richtung Neurhede unterwegs. In Höhe Hausnummer 5b lief unvermittelt ein Hund von rechts nach links über die Fahrbahn, direkt vor das Fahrrad. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich schwer. Der Hund, ein kleiner weißer Terrier, lief davon. Hinweise zu dem Tier und seinem Eigentümer nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Geeste - Stroh in Presse entzündet

Am Samstagnachmittag ist es auf einem Feld an der Straße Siedlung in Geeste zum Brand in einer Strohpresse gekommen. Das Pflanzenmaterial hatte sich gegen 14.30 Uhr wegen der hohen Temperaturen im laufenden Betrieb entzündet. Dem Betreiber der Arbeitsmaschine gelang es noch, das brennende Stroh aus der Presse zu befördern, so dass diese keinen Schaden davontrug. Die freiwillige Feuerwehr löschte die brennenden Strohquader ab.

Vrees - Kleiner Waldbrand schnell gelöscht

Am Samstagmorgen ist es am Gehlenberger Weg in Vrees zum Brand einer etwa 200 Quadratmeter großen Waldfläche gekommen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte die Flammen eindämmen und ablöschen. Brandursache und Sachschadenshöhe sind noch nicht bekannt.

Haren - Einbruch in Verkaufscontainer

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Sonntag in einen Verkaufscontainer für Speiseeis am Strand des Ferienzentrums Dankern eingedrungen. Sie brachen die Jalousie auf und durchsuchten anschließend den Container. Ob sie Beute machen konnten ist bislang unklar. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer 05932 72100 entgegen.

Aschendorf - Westernsattel gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Ende Mai und Samstagvormittag in einen Schuppen an der Emdener Straße in Aschendorf eingedrungen. Sie entwendeten daraus einen Westernsattel und ein Reitpad im Gesamtwert von etwa 450 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Meppen - Straßenschild auf Verkehrsinsel überfahren

In der Nacht zu Sonntag ist es am Kreisverkehr der Kanalstraße in Meppen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen 0.40 und 0.50 Uhr war der bislang unbekannte Verursacher mit seinem Auto in Richtung Hasebrinksstraße unterwegs. Aus ungeklärter Ursache verlor er vor dem Kreisverkehr die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr über die dortige Verkehrsinsel. Dabei beschädigte er ein Straßenschild. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt in Richtung Mc Donalds fort. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

