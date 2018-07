Alle Polizeimeldungen vom 30. Juli im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Neuenhaus – Mofa gestohlen

Bislang unbekannte Diebe haben in der Nacht zu Sonntag ein Mofa aus einer Garage am Soeker Weg in Neuenhaus gestohlen. Es handelt sich um ein Mofa der Marke Steyr-Puch im Wert von rund 400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer 05943 92000 zu melden.

___

+++ EMSLAND +++

Geeste – E-Bike-Fahrerin verletzt

Eine 43-jährige E-Bike-Fahrerin wurde am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf dem Radweg am Dortmund-Ems-Kanal in Geeste verletzt. Sie bemerkte zu spät, dass ein vor ihr fahrender Radfahrer abbremste. Daraufhin bremste sie ebenfalls stark ab und stürzte. Bei dem Sturz zog sie sich vermutlich eine Gehirnerschütterung zu. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus.

Lingen – Parkplatz-Schranke abgebrochen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag die Schranke zu einem Parkplatz an der Kaiserstraße in Lingen abgebrochen. Die Schranke schließt sich um 21.30 Uhr automatisch. Für Autos, die den Parkplatz verlassen wollen, öffnet sich die Schranke. Eine Einfahrt auf den Parkplatz ist dann aber nicht mehr möglich. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591 870 zu melden.

Papenburg – Spielekonsolen gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind am Sonntag zwischen 2.30 Uhr und 12.10 Uhr in ein Sanitätshaus am Gasthauskanal in Papenburg eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume. Dort stahlen sie unter anderem zwei Playstations. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961 9260 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

