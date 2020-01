Alle Polizeimeldungen vom 30. Januar im Überblick

,

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim- Einbruch in Firma

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Dienstag 20 Uhr und Mittwoch, 8.40 Uhr, in die Räume einer Firma an der Stockholmer Straße in Bad Bentheim eingebrochen. Die Täter entwendeten einen Tresor samt Inhalt sowie ein Firmenfahrzeug. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bentheim, Tel. 05922 9800, in Verbindung zu setzen.





+++ EMSLAND +++

Walchum - Einbruch in Einfamilienhaus

Zwischen Mittwoch, 22. Januar, und Mittwoch, 29. Januar, sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Seeparkstraße in Walchum eingebrochen. Es wurden sämtliche Räume durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg, Tel. 04961 9260, in Verbindung zu setzen.

Kluse - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Mittwoch gegen 07:50 Uhr kam es in Kluse auf der Wippinger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Dabei befuhr der Fahrer einer Sattelzugmaschine mit seinem Anhänger die Wippinger Straße aus Kluse in Richtung Wippingen. Hinter dem Sattelzug fuhr ein Pkw-Fahrer in selber Richtung. Der Fahrer des Sattelzuges beabsichtigte nach links in einen Weg abzubiegen und stoppte sein Fahrzeug wegen des entgegenkommenden Verkehrs. Das bemerkte der hinter ihm fahrende Pkw-Fahrer zu spät und will ausweichen. Dabei touchierte der Pkw-Fahrer die rechte Fahrzeugseite des Sattelzuges und prallt schließlich gegen die Leitplanke. Dabei wird er schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

