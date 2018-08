Alle Polizeimeldungen vom 30. August im Überblick

+++ EMSLAND +++

Lingen – Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch offenbar versucht, in ein Wohnhaus an der Josefstraße in Lingen einzudringen. Die Eigentümerin stellte auf ihrer Terrasse mehrere Veränderungen fest. Darüber hinaus wurden an der Terrassentür Spuren festgestellt, die auf einen Einbruchsversuch schließen lassen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0591 870 bei der Polizei Lingen zu melden.

Emsbüren – Diebstahl aus Hofladen

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagabend die Kasse eines Hofladens an der Straße Ahlde in Emsbüren aufgebrochen. Er fuhr gegen 20.15 Uhr mit einem Fahrrad vor, betrat die Hütte, brach die Kasse auf und flüchtete mit dem darin enthaltenen Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf etwa 25 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05977 929210 bei der Polizei Spelle zu melden.

Haren – Einbruch in Snackbar

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in eine Snackbar auf dem Gelände des Ferienzentrums Schloß Dankern in Haren eingedrungen. Aktuell ist unklar, ob sie dabei Beute machen konnten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05932 72100 bei der Polizei Haren zu melden.

Emsbüren - Baucontainer aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter sind von Donnerstag auf Freitag der vergangenen Woche an der Straße Zum Palhügel in Emsbüren in einen Baucontainer eingedrungen. Sie entwendeten daraus mehrere Werkzeuge. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05977 929210 bei der Polizei Spelle zu melden.

Dörpen – Firmeneinbruch

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in ein Firmengebäude an der Industriestraße in Dörpen eingedrungen. Sie brachen ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume nach Wertsachen. Nach ersten Erkenntnissen konnten sie Bargeld in bislang unbekannter Höhe erbeuten. Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04961 9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

Meppen – Einbruch in Kindergarten

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in den Kindergarten an der Marienstraße in Meppen eingedrungen. Sie brachen ein Fenster auf, durchsuchten das Gebäude nach Wertsachen, machten aber offenbar keine Beute. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05931 9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

