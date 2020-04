Alle Polizeimeldungen vom 30. April im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim - Amphetamine im Briefumschlag

Gestern um 17.45 Uhr kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an der Gronauer Straße den Pkw einer 51-Jährigen. Im Fahrzeug befanden sich mehrere Postsendungen, zu denen die 51-Jährige und ihr 24-jähriger Beifahrer widersprüchliche Angaben machten. Mit Unterstützung eines Rauschgiftspürhundes des Hauptzollamtes Osnabrück konnten in den Briefumschlägen Amphetamine festgestellt werden. Die genauen Mengen sind derzeit noch nicht bekannt, schätzungsweise handelt es sich um etwa ein Kilogramm Amphetamine. Die beiden Insassen wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.





+++ EMSLAND +++

Geeste - Pkw-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Gestern kam es gegen 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Wietmarscher Damm, bei dem ein Pkw-Fahrer schwer verletzt wurde. Ein 76-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Straße Wietmarscher Damm in Fahrtrichtung Wietmarschen. Als der Fahrer beabsichtigte, nach links in einen Waldweg abzubiegen, übersah dies ein hinter ihm fahrender 55-Jähriger, der zu Überholen ausscherte. Dabei streifte der Pkw-Fahrer das Fahrzeug des 76-Jährigen vorne links, geriet ins Schleudern und prallt gegen einen Baum. Der 55-Jährige wird bei diesem Unfall schwer verletzt. Der 76-Jährige wurde nicht verletzt, seine Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Papenburg - Pkw touchiert

Gestern gegen 7.30 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen auf einem Parkplatz an der Straße Splitting rechts in Papenburg geparkten Pkw. Vermutlich touchierte ein Pkw-Fahrer beim Ein-/Ausparken den Pkw. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um die Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg, Telefon 04961 9260, zu melden.

Haselünne - Widerstandssensorik beschädigt

Zwischen dem 17. und dem 20. April kam es im Bereich eines Parkplatzes eines örtlichen Pflegeheims an der Hasestraße in Haselünne zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Verlassen des Parkplatzes gegen die Widerstandssensorik eines Rolltors. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haselünne, Telefon 05961 955820, zu melden.

Lingen - Fahranfänger bei Unfall schwer verletzt

Am frühen Donnerstagmorgen ist es auf der Langener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 19-jähriger Fahranfänger aus Langen wurde dabei schwer verletzt. Er war gegen 6.30 Uhr mit seinem VW Golf in Richtung Baccum unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Auto. Der Golf geriet auf den Grünstreifen, schleuderte von der Fahrbahn und überschlug sich mehrfach. Der junge Mann musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt.

Lingen - Gebäude in der Innenstadt mit Graffiti beschmiert

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag gleich mehrere Gebäude in der Innenstadt mit Farbe beschmiert. In der Mühlentorstraße brachten die Täter unter anderem an einem Gebäude des Finanzamtes diverse Graffitis an. In der Straße Am Wall-Süd wurde die Fassade des Mehrgenerationenhauses sowie die eines dortigen Parkhauses besprüht. Auch ein Gebäude der Lingener Rudergesellschaft in der Straße Am Alten Friedhof wurde beschmutzt. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.