Alle Polizeimeldungen vom 3. September im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn – Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter haben am späten Samstagabend versucht, in ein Wohnhaus an der Neuenhauser Straße in Nordhorn einzudringen. Es gelang ihnen dabei jedoch nicht, die Terrassentür aufzubrechen. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 300 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

Emlichheim – Auto-Anhänger gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag an der Dorfstraße in Emlichheim einen Auto-Anhänger gestohlen. Der offene Kasten mit dem Kennzeichen „NOH-KB 525“ war zur Tatzeit verschlossen unter einem Carport neben einem Wohnhaus abgestellt. Der Wert wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05943 92000 bei der Polizei Emlichheim zu melden.

___

+++ EMSLAND +++

Meppen – Würfeltresor gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Sonntag in eine Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung an der Marktstiege in Meppen eingedrungen. Sie kletterten auf einen Balkon, brachen eine Tür auf und gelangten dadurch in das Gebäude. Sie erbeuteten einen Würfeltresor samt Inhalt. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05931 9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

Lingen – Einbruch bei Kirchengemeinde

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag- und Sonntagmittag in das Büro der Johanneskirchengemeinde in Lingen eingedrungen. Sie brachen ein Fenster auf, gelangten dadurch in einen Arbeitsraum, machten aber offenbar keine Beute. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0591 870 bei der Polizei Lingen zu melden.

Emsbüren – Motorradfahrerin schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag ist es auf der Bahnhofstraße in Emsbüren zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 46-jährige Motorradfahrerin wurde dabei schwer verletzt. Kurz vor 17 Uhr überquerten zwei 70- und 79-jährige Radfahrer die Fahrbahn. Die 46-jährige Motorradfahrerin erkannte dabei zu spät, dass ein vor ihr fahrendes Kraftrad wegen der beiden querenden Radfahrer stark abgebremst wurde und fuhr auf. Sie stürzte und verletzte sich schwer. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro beziffert.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

