Alle Polizeimeldungen vom 3. Mai im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Grüner Skoda beschädigt

Am Donnerstag, 25. April, ist es im Parkhaus an der Moorstiege zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen 11 und 15 Uhr wurde ein in der unteren Etage abgestellter grüner Skoda Octavia angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 05921 3090 entgegen.

Bad Bentheim: Mit drei Haftbefehlen gesucht

Die Bundespolizei hat letzte Nacht an der deutsch-niederländischen Grenze einen 50-Jährigen festgenommen. Gegen den Mann lagen gleich drei Haftbefehle vor. Er muss für rund sechseinhalb Monate in Haft. Der 50-Jährige war mit einem international verkehrenden Reisebus über die Autobahn 30 aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Kurz nach Mitternacht war der Bus von Bundespolizisten auf dem Autobahnparkplatz Waldseite Süd angehalten und im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung kontrolliert worden. Die Überprüfung der Personalien im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass gegen den 50-jährigen niederländischen Staatsangehörigen gleich drei Haftbefehle vorlagen. Der Mann war zu Geldstrafen in Höhe von insgesamt 6800,- Euro verurteilt worden. Weil er diese nicht bezahlt hatte, wurde er zur Vollstreckung der einzelnen Strafen mit drei Haftbefehlen gesucht. Zwei Haftbefehle beruhten auf rechtskräftigen Verurteilungen aus dem Jahr 2014. Zum einen sollte er wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort noch eine 80-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen oder die noch offene Geldstrafe über 3.200 Euro bezahlen. In einem anderen Fall wegen Betruges wäre dem Mann die Vollstreckung einer 60-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe erspart geblieben, wenn er die verhängte Geldstrafe über 1.800 Euro bezahlt hätte. Der dritte Haftbefehl war 2015 ausgestellt worden, weil der 50-Jährige eine Geldstrafe von 1800 Euro wegen Erschleichens von Leistungen nicht bezahlt hatte. Dafür musste er jetzt eine Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen verbüßen. Da sein Aufenthaltsort nicht bekannt war, waren Haftbefehle erlassen worden. Mit der sofortigen Zahlung der offenen Beträge hätte der 50-Jährige die Ersatzfreiheitsstrafen noch abwenden können. Weil er die Geldstrafen aber nicht bezahlen konnte, brachten ihn die Bundespolizisten zur Verbüßung der jeweiligen Haftstrafen in die nächste Justizvollzugsanstalt. Ferner interessierte sich noch die Staatsanwaltschaft Hannover wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte für den derzeitigen Aufenthaltsort des Mannes. Die Erreichbarkeit für die nächsten Monate konnte den Justizbehörden nun mitgeteilt werden.

Symbolfoto Festnahme / Foto: Bundespolizei





+++ EMSLAND +++

Lathen - Mit knapp 2,5 Promille am Steuer

Die Polizei Haren hat am Donnerstagabend einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 38-jährige Mann aus Litauen war gegen 20.45 Uhr mit seinem Audi A6 auf der Wahner Straße unterwegs, als ihm die Streifenbesatzung entgegenkam. Die Beamten bemerkten die unsichere Fahrweise des Mannes und unterzogen ihn einer Kontrolle. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,46 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und er wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Haselünne - Reh ausgewichen und gegen Baum geprallt

Auf der Hammer Straße ist es am frühen Donnerstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 43-jährige Frau aus Werlte wurde dabei schwer verletzt. Sie war gegen kurz vor 5 Uhr mit ihrem VW Lupo in Richtung Hamm unterwegs, als ein Reh die Straße überquerte. Beim Versuch auszuweichen verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Auto. Sie kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Die 43-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro beziffert.

Geeste - Einbruch in Gaststätte

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in eine Gaststätte sowie eine angrenzende Wohnung an der Meppener Straße eingedrungen. Sie gelangten durch ein Fenster in das Gebäude und erbeuteten Bargeld, Schmuck und Tabakwaren im Gesamtwert mehrerer hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter Telefon 05931 9490 entgegen.

Sögel - Versuchter Einbruch in Firma

Unbekannte Täter haben zwischen Dienstag- und Mittwochabend versucht, in eine Gartenbaufirma an der Industriestraße einzudringen. Nachdem es ihnen nicht gelungen war, den massiven Zaun des Geländes gewaltsam zu öffnen, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Beute machten sie keine. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 05952 93450 entgegen.

Lingen - Einbruch in Grundschule Holthausen

Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag und Donnerstag in die Grundschule Holthausen eingedrungen. Sie brachen eine Außen- sowie mehrere Innentüren auf und durchsuchten das Gebäude nach Wertsachen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie lediglich einen geringen Bargeldbetrag, richteten aber erhebliche Sachschäden in Höhe mehrerer tausend Euro an. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0591 870 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

