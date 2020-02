Alle Polizeimeldungen vom 3. Februar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bislang liegen keine Mitteilungen vor.





+++ EMSLAND +++

Meppen - Pkw beschädigt

Bislang unbekannte Täter beschädigten zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 9.30 Uhr, auf bislang unbekannte Weise einen Pkw. Das Fahrzeug, ein schwarzen VW Golf, war im Tatzeitraum in einer Hofeinfahrt am Kreuzweg in unmittelbarer Nähe zur Bundesstraße 70 in Meppen geparkt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Meppen, 05931 9490, in Verbindung zu setzen.

Meppen - Einbruch in Sporthalle

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitag, 12.30 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, in eine Sporthalle am Schillerring in Meppen eingebrochen. Nach ersten Ermittlungen wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Meppen, 05931 9490, in Verbindung zu setzen.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

