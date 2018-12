Alle Polizeimeldungen vom 3. Dezember im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim - Shisha-Asche setzt Mülleimer in Brand

Am Sonntagabend ist es an der Straße Schürkamp zum Brand im Obergeschoss eines Einfamilienhauses gekommen. Ein 17-jähriger Bewohner hatte gegen 20.45 Uhr die Asche einer Shisha in einen Mülleimer gekippt. Dieser geriet dadurch in Brand. Der Jugendliche konnte die Flammen selbstständig ablöschen. Das Obergeschoss wurde stark verrußt. Verletzt wurde niemand. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt. mehr...

Nordhorn - Einbruch in Baucontainer

Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in einen Baucontainer an der Karl-Braun-Straße eingedrungen. Sie traten ein Fenster ein und durchsuchten den Container nach Wertsachen. Was sie genau erbeutet haben, ist bislang unklar. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Unfall mit Kuh endet glimpflich

Heute Morgen kam es auf der Meppener Straße im Ortsteil Biene zu einem Verkehrsunfall mit einer Kuh. Ein 42-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto gegen 7.15 Uhr die Meppener Straße in Richtung Meppen, als in Höhe der Betonwerke mehrere Kühe mitten auf der Fahrbahn standen. Der Autofahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, sodass er eine Kuh leicht berührte. Nach dem Zusammenstoß liefen die Tiere in Richtung Kanal. Die eingesetzten Beamten konnten den Eigentümer der Tiere ausfindig machen und verharrten bis zu seinem Eintreffen bei den sieben Kühen. Der Autofahrer und das Tier wurden nicht verletzt. An dem Auto entstand Sachschaden.

Lengerich - Münzbehälter aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag den Münzbehälter einer Autowaschanlage an der Mühlenstraße aufgebrochen. Sie erbeuteten einen geringen zweistelligen Bargeldbetrag und richteten Sachschäden in Höhe von etwa 300 Euro an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05977 929210 bei der Polizei Spelle zu melden.

Rhede - Baucontainer aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag in einen Baucontainer im Bereich der Straße An der Wallhecke eingedrungen. Sie erbeuteten daraus Arbeitsmaschinen und Baumaterial im Wert von etwa 3500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04961 9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

Lingen - Opel Astra beschädigt

Am Montag letzter Woche kam es an der Rheiner Straße auf dem Parkplatz des Famila-Verbrauchermarktes in der Zeit von 07.45 bis 10.20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort abgestellter Opel Astra wurde durch einen Einkaufswagen im Bereich des hinteren linken Kotflügels beschädigt. Der Schaden an dem Auto wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 zu melden.

Haren - Grauer Peugeot beschädigt

Am Samstag kam es zwischen 9 und 9.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Gartencenters an der Meppener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein grauer Peugeot wurde an der hinteren Fahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 72100 zu melden.

Werlte - Betrunken am Steuer

Gestern wurde gegen 1.06 Uhr durch Beamte der Polizeistation Sögel auf der Hauptstraße ein Autofahrer kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 31-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,01 Promille. Im Krankenhaus Sögel wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Da der Wohnsitz des Mannes nicht geklärt werden konnte, wurde er auf Grund seines Alkoholisierungsgrades zum Schutz seiner Person in Gewahrsam genommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zudem wird der Mann für die Übernachtung in der Gewahrsamszelle eine Rechnung erhalten.

Lingen - Silberner BMW beschädigt

Zwischen vergangenen Montag und Mittwoch wurde ein silberner BMW an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallort steht derzeit nicht zweifelsfrei fest. An dem beschädigten Auto wurde ein handgeschriebener Zettel mit dem Hinweis auf den Verursacher hinterlassen. Der Verfasser dieses Zettels wird gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

