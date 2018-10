Alle Polizeimeldungen vom 29. Oktober im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim - Sofa in Brand

Gestern Nachmittag kam es gegen 16 Uhr im Garten eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Frett in Bad Bentheim zu einem Brand. Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein Sofa in Brand, welches draußen vor einem Balkon einer Erdgeschosswohnung stand. Das Feuer griff auf das Balkongeländer über und beschädigte dieses. Ein Löscheinsatz der Feuerwehr aus Gildehaus war nicht mehr nötig, da Anwohner das Feuer bereits vollständig gelöscht hatten. Über die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit nichts bekannt. Neben 25 Einsatzkräften der Feuerwehr war ebenfalls das DRK aus Bad Bentheim vor Ort eingesetzt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Auch an dem Gebäude entstand kein weiterer Sachschaden.

Nordhorn - Wohnungseinbruch

In der Nacht zu Samstag sind bislang unbekannte Täter in eine Wohnung an der Ochsenstraße eingebrochen. Sie stahlen eine Spielkonsole und Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 309 0 zu melden.

Bad Bentheim - Schmuck gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht vom 20. Oktober zum 21. Oktober in ein Wohnhaus am Landwehrweg im Ortsteil Bardel eingebrochen. Sie durchsuchten die Räume und stahlen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922 9800 zu melden.

Nordhorn - Versuchter Einbruch in Elektromarkt

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr versucht, in einen Elektromarkt an der Denekamper Straße in Nordhorn einzubrechen. Sie brachen ein Tor auf, konnten von dort aber nicht weiter in den Markt vordringen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.

Bad Bentheim - Einbruch in Freizeitheim

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Mittwochnachmittag und Freitagnachmittag in ein Freizeitheim an der Straße Am Slatt in Bad Bentheim eingebrochen. Dabei wurden Fenster und ein Zaun beschädigt und mehrere Zinkabfallrohre entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922 9800 zu melden.

Nordhorn - Dämmung in Brand geraten

Am frühen Montagmorgen sind Feuerwehr und Polizei gegen kurz nach 6 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus an der Königstraße in Nordhorn ausgerückt. Verletzt wurde dabei niemand. Nach bisherigen Erkenntnissen hat vermutlich die Dämmung einer Geschossdecke Feuer gefangen. Ob der Brand in Zusammenhang mit einem im Obergeschoss betriebenen Kaminofen steht, wird aktuell untersucht. Das Gebäude wurde durch den Schwelbrand teils stark verraucht. Die Feuerwehr brachte die Situation schnell unter Kontrolle. Zur Sachschadenshöhe können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.

BPOL-BadBentheim: Bezahlung der Geldstrafe bewahrt 40-Jährigen vor der Haft

Die Bezahlung einer Geldstrafe bewahrte einen 40-Jährigen am Sonntag vor dem Gefängnis. Beamte der Bundespolizei hatten den Mann am Sonntagnachmittag im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung im Bahnhof Bad Bentheim kontrolliert. Der 40-Jährige war Fahrgast in einem international verkehrenden Reisezug aus den Niederlanden. Bei der Überprüfung der Personalien im polizeilichen Fahndungssystem stellten die Bundespolizisten fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Osnabrück mit Haftbefehl gesucht wurde. Der 40-jährige Iraker war im Oktober 2017 wegen unerlaubter Einreise zur Zahlung einer Geldstrafe von 600,- Euro oder Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen verurteilt worden. Da Verwandte in Hannover die Geldstrafe für ihn bezahlten, blieb dem 40-Jährigen der Gefängnisaufenthalt erspart.

Bad Bentheim - Viele Verstöße bei Großkontrolle an A30

Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim haben am Donnerstag vergangener Woche gemeinsam mit Einsatzkräften des Bundesamtes für Güterverkehr (BAG) sowie des Zolls, eine stationäre Großkontrolle durchgeführt. Auf dem Gelände des A30-Rastplatzes Waldseite Süd wurde dabei vor allem der gewerbliche Güterverkehr in den Fokus genommen. Zwischen 9 und 15 Uhr kontrollierte sie dabei insgesamt 52 Nutzfahrzeuge. 22 von ihnen entsprachen nicht den Vorschriften. In 14 Fällen wurden technische Mängel festgestellt. Dazu kamen insgesamt 52 Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht, zwei nicht genehmigte Großraum- und Schwertransporte, zwei Verstöße gegen die Ladungssicherung sowie zwei Überladungen. Weil parallel zu der stationären Kontrolle eine Geschwindigkeitskontrolle des durchlaufenden Verkehrs erfolgte, gingen den Beamten außerdem insgesamt 214 Autofahrer ins Netz, die mindesten 20 Kilometer in der Stunde zu schnell gewesen sind. 62 von ihnen müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Der traurige Spitzenwert lag bei 162 km/h anstelle der dort erlaubten 60. Der Fahrer eine niederländischen Schwertransportes musste unfreiwillig eine mehrstündige Pause mit seinem Sattelzug einlegen. Er hatte drei, insgesamt 20 Tonnen schwere Stahlträger nur unzureichend gesichert.

Ein eigens angeforderter Spezialkran lagerte die Ladung kurzfristig um, so dass die Ladefläche mit den vorgeschriebenen rutschfesten Matten versehen werden konnte. Anschließend wurden die Träger wieder aufgeladen und ordnungsgemäß gesichert. Der aktuelle Leiter der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim, Kriminaldirektor Heinz Defayay, verschaffte sich am Kontrollort persönlich ein Bild von der Arbeit seiner Einsatzkräfte. „Ich bin immer wieder tief beeindruckt, mit wie viel Engagement und qualifiziertem Sachverstand die Beamtinnen und Beamten an den Kontrollstellen agieren“, so Defayay im Gespräch mit Einsatzleiter Polizeihauptkommissar Albin Trüün.

Umladung Stahlträger. Foto: Polizei

Nordhorn - Radfahrer beschädigt Opel

Am Sonntagmittag ist es zwischen 11.30 und 12.30 Uhr an der Bentheimer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein auf dem Parkstreifen vor dem Juwelier Hungeling geparkter grauer Opel Zafira angefahren und beschädigt. Der Verursacher, vermutlich ein Radfahrer, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

Nordhorn - Lkw stößt gegen VW Caddy

Am Freitagmorgen ist es auf dem Parkplatz vor dem Nino-Hochbau zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen 9.15 und

9.25 Uhr wurde dort ein schwarzer VW Caddy angefahren und beschädigt. Der Verursacher, vermutlich der Fahrer eines Lkw, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.





+++ EMSLAND +++

Sögel - Brand in einem fettverarbeitenden Betrieb

Gestern Abend kam es um 21.07 Uhr in der Industriestraße in Sögel zu einem Brand in einem fettverarbeitenden Betrieb. In einer Fertigungshalle geriet möglicherweise aufgrund eines technischen Defekts ein Scheibentrockner in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr aus Sögel war mit fünf Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer zügig löschen. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Der Brand griff nicht auf die Fertigungshalle über. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

Freren - Unfall endet glimpflich

Am Samstagabend kam es gegen 21.45 Uhr auf der Mühlenstraße in Freren zu einem Verkehrsunfall. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Ein 19-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem KIA die Görtestraße in Richtung Mühlenstraße, missachtete das dortige Stoppschild und fuhr ungebremst in den Kreuzungsbereich. Dort kollidierte er mit dem BMW eines 51-jährigen Mannes aus Messingen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der junge Mann keinen Führerschein besitzt und unter Drogeneinfluss stand. Weder die drei Insassen des KIA, noch die beiden Mitfahrer des BMW wurden bei dem Unfall verletzt. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von ca. 17.000 Euro. Der junge Autofahrer wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Lingen - Scheibe der Volksbank eingeschlagen

In der Nacht zu Sonntag beschädigte ein bislang unbekannter Täter eine Scheibe der Volksbankfiliale in der Josefstraße in Lingen. Die Scheibe wurde dabei mit einem faustgroßen Basaltstein eingeworfen. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf ca. 750 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 in Verbindung zu setzen.

Twist - Kunststofffenster gestohlen

Bislang unbekannte Diebe haben in der Nacht zu Samstag vier Kunststofffenster von einem Grundstück an der Straße An der Wieke in Twist gestohlen. Die Fenster lagerten dort auf einer Transportpalette. Sie haben einen Wert von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931 9490 zu melden.

Lingen - Wohnungseinbruch

Bislang unbekannte Täter sind am Sonntag zwischen 10.50 Uhr und 16 Uhr in eine Wohnung an der Rheiner Straße in Lingen eingebrochen. Sie beschädigten einen Computer, stahlen aber nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf knapp 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591 870 zu melden.

Lingen - VW Passat angefahren

Am Donnerstagnachmittag ist es auf dem Lidl-Parkplatz an der Lindenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen 15.45 und 16.05 Uhr wurde dabei ein schwarzer VW Passat angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0591 870 bei der Polizei Lingen zu melden.

Werlte - Mit knapp zwei Promille festgefahren

Am Sonntagabend hat die Polizei Sögel einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 41-jährige Mann war gegen 18.35 Uhr mit seinem Pkw auf der Straße Steinfehn in Richtung Loruper Straße unterwegs. Er kam dort nach links von der Straße ab und fuhr sich in der dortigen Grabensenke fest. Anwohner wurden auf den Vorfall aufmerksam, wollten dem Mann helfen und verständigten die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Alcotest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und sein Auto wurde abgeschleppt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Geeste - Zeugen nach Prügelei gesucht

Bereits am 17. Oktober ist es im Bereich Lange Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern gekommen. Die beiden 36- und 44-jährigen Männer waren zunächst mit ihren Autos hintereinanderher gefahren. Als einer der Beiden dann abbiegen wollte, eskalierte die Situation. Sie stiegen aus ihren Autos und gerieten körperlich aneinander. In Bezug auf den Ursprung des Vorfalles und die gegenseitigen körperlichen Angriffe machen die Beteiligten unterschiedliche Angaben. Zeugen werden daher dringend gebeten, sich unter der Rufnummer 05937 8236 bei der Polizei Geeste zu melden.

Meppen - Brandfehlalarm am Vitus-Werk

Am Montagmorgen sind Feuerwehr und Polizei nach Brandalarm zum Vitus Werk an der Zeissstraße ausgerückt. Nachdem etwa 70 Personen aus dem Gebäude evakuiert wurden, stellte sich heraus, dass ein Fehlalarm vorlag. Ein Feuermelder hatte im Bereich eines Spänebunkers in der Werkstatt ausgelöst. Wie es dazu kommen konnte, ist unklar. Zu einem Brand war es dort nicht gekommen.

Bawinkel - 22-Jähriger nach Unfall im Krankenhaus

Am Montagmorgen ist es auf der B213 zwischen Haselünne und Bawinkel zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 22-jähriger Mann aus Haselünne wurde dabei schwer verletzt. Er war gegen 7.45 Uhr mit seinem VW Golf in Richtung Bawinkel unterwegs.

Zwischen dem Bawinkler Bach und der Einmündung Gelsbruch kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, steifte zwei Bäume und überschlug sich. Das Auto kam auf dem Dach liegend im Straßengraben zum Stillstand. Der Fahrer wurde durch die Feuerwehr aus dem Wrack befreit und musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Lathen - Schaukästen beschädigt

In der Nacht zu Sonntag wurden zwei Schaukästen der St.Vitus Kirche in der Kirchstraße beschädigt. Die unbekannten Täter warfen dabei die Verglasung ein. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lathen unter der Rufnummer 05933 8847.

Meppen - Mit 1,91 Promille am Steuer

Gestern Abend kontrollierten Beamte der Polizei in Meppen einen Autofahrer an der Straße Am Emsufer. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 25-jährige Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Herzlake - Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall gesucht

Nachdem es am Samstagabend auf der B213 in Höhe Herzlake zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen ist, sucht die Polizei nun Zeugen. Gegen 19.10 Uhr wurde der 47-jährige Cloppenburger von einem Auto erfasst, als er die unbeleuchtete Straße überqueren wollte. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Fußgänger vor dem Unfall gesehen haben. Insbesondere ist bislang unklar, aus welcher Richtung der Mann kam. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05931 9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

Mann stirbt nach Zusammenprall auf B213 Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Herzlake: Am Samstagabend kam ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall auf der B213 bei Herzlake ums Leben.



Haren - Betrunkener Autofahrer flüchtet von Unfallstelle

Ein 34-jähriger Mann aus Haren hat an der Straße Lohkamp einen Verkehrsunfall verursacht. Dabei stand er unter Alkoholeinfluss. Er war mit seinem Mercedes gegen 0 Uhr in Richtung Steinmeerstraße unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen dort geparkten Peugeot 206 prallte. Anstatt sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen waren auf den Vorfall aufmerksam geworden und hatten die Polizei verständigt. Die Beamten sicherten am Tatort Spuren, die zu einer schnellen Identifizierung des Fahrers führten. Der Mann wurde bei sich zu Hause angetroffen und räumte ein, den Unfall verursacht und anschließend davongefahren zu sein. Er stand zur Unfallzeit unter Alkoholeinfluss. Ein freiwilliger Schnelltest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Lingen - Vorderrad gestohlen

Am Mittwoch vergangener Woche ist es zwischen 6 und 14.30 Uhr am Fahrradständer vor dem Bonifatius Hospital zu einem Diebstahl gekommen. Bislang unbekannte Täter haben dort das Vorderrad eines verschlossenen Fahrrades der Marke Kreidler gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 mit der Polizei Lingen in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

