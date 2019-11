Alle Polizeimeldungen vom 29. November im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Radfahrer schwer verletzt

Am Donnerstagmorgen ist es an der Wilhelm-Raabe-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Radfahrer waren gegen kurz vor 8 Uhr hintereinander in Richtung Richterskamp unterwegs. Als die vorne fahrende 23-jährige Frau unvermittelt nach links auf ein Privatgrundstück abbog, konnte der nachfolgende 21-jährige Mann einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 23-jährige stürzte und verletzte sich schwer.





+++ EMSLAND +++

Werlte - Engelsfigur von Grabstein gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Sonntag, 24. November, und Mittwoch, 27. November, vom Friedhof an der Wehmer Straße eine bronzene Engelsfigur gestohlen. Das Diebesgut war fest auf einem Grabstein angebracht und hat einen Wert von etwa 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer 05952 93450 entgegen.

Werlte - Kupferfallrohre gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Montag, 25. November, und dem gestrigen Donnerstag an der Rastdorfer Straße, an der Kirchstraße und am Bockholter Weg drei Kupferfallrohre gestohlen. Sie demontierten das Diebesgut von drei Wohnhäusern und transportierten es ab. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer 05952 93450 entgegen.

Lünne - Alarmanlage bei Einbruch ausgelöst

Bislang unbekannte Täter haben versucht, am Donnerstagabend in einen Kiosk an der Lingener Straße einzudringen. Als sie die Haupteingangstür aufgebrochen hatten, löste die Alarmanlage des Gebäudes aus. Die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten vom Tatort. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 entgegen.

Freren - Schmuck bei drei Einbrüchen gestohlen

Am Donnerstag ist es zwischen 13.45 und 18.45 Uhr an der Geschwister-Scholl-Straße, am Hohen Weg und am Birkenweg zu insgesamt drei Einbrüchen in Wohnhäuser gekommen. Die unbekannten Täter brachen jeweils rückwärtige Fenster der Gebäude auf und suchten im Anschluss offenbar gezielt nach Schmuck. In allen drei Fällen wurden sie entsprechend fündig. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt, dürfte aber im Bereich mehrerer tausend Euro liegen. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 entgegen.

