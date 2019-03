Alle Polizeimeldungen vom 29. März im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Grafschaft Bentheim / Emsland - Zukunftstag bei der Polizei

Die rund 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim haben am Donnerstag kurzfristig Unterstützung erhalten. Dadurch stieg die Zahl der Beschäftigten auf knapp 860 an. Grund dafür war der Zukunftstag, an dem in diesem Jahr rund 110 Schülerinnen und Schüler aus dem Emsland und der Grafschaft Bentheim teilnahmen. Sie unterstützten die Polizei in Lingen, Nordhorn, Meppen, Papenburg und bei der Autobahnpolizei in Lohne. Statt Mathe, Deutsch und Englisch standen an diesem Tag Spurensuche, Einsatztraining und die Arbeit mit dem Diensthund auf dem Stundenplan. Zunächst besichtigten die Teilnehmer die Wache und die Streifenwagen und erfuhren, was ein Polizist im Einsatz alles bei sich trägt. Dann durften sie noch einen kurzen Blick in eine leere Zelle werfen. In der Kriminaltechnik konnten die Nachwuchsermittler lernen, wie ein Tatort nach Spuren abgesucht und diese gesichert werden. Beim Workshop mit den Polizeitrainern ging es darum, wie sich Konflikte auf dem Schulhof gewaltfrei lösen lassen. Zum Abschluss stand noch eine Vorführung der vierbeinigen Kollegen auf dem Programm, bei der die Diensthunde ihr Können unter Beweis stellten, indem sie beispielsweise versteckte Drogenpäckchen erschnüffelten. Am Ende dieses ereignisreichen Tages stand für viele der teilnehmenden Kinder fest: Wenn ich groß bin, werde ich Polizist oder Polizistin.

Emlichheim - Gehwegplatten beschädigt

Bereits am 20.März kam es auf der Humbertstiege zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen 10 bis 17.30 Uhr mehrere Gehwegplatten auf dem dortigen Gehweg. Anschließend verließ er unerlaubt den Unfallort. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943 92000 in Verbindung zu setzen.

Osterwald - Leitpfosten beschädigt

Gestern Nachmittag kam es auf Lingener Straße zu einem Verkehrsunfall. Gegen 16.40 Uhr fuhr der unbekannte Fahrer eines blauen LKW mit polnischem Kennzeichen die Lingener Straße aus Veldhausen kommend in Richtung Wietmarschen. Er kam nach rechts von der Fahrbahn. Hierbei wurden ein Leitpfosten und der Seitenraum erheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943 92000.

Nordhorn - Gemeinsames Youtube Video im Kampf gegen Verkehrsunfälle

Ablenkung im Straßenverkehr führt oft zu tragischen Verkehrsunfällen. Ein neues Video mit dem Titel: Lilly & die zwölfte Fee ... (true story) auf Youtube soll das nun reduzieren. Der Polizeioberkommissar Edgar Eden konnte für ein Herzensprojekt zwei Nordhorner gewinnen, die weit über die Grafschaft Bentheim hinaus bekannt sind: Der äußerst erfolgreiche Youtuber Lehrer Schmidt und die hochkarätige Spoken Word Poetin Theresa Sperling haben letzte Woche auf der noch gesperrten Umgehungsstraße bei Wind und Kälte ein ganz besonderes Youtube-Video gedreht. Der kurze Clip soll insbesondere junge Menschen ansprechen und zur umsichtigen und vorausschauenden Teilnahme am Straßenverkehr aufrufen. In nicht mal 48 Stunden wurde das Video bereits über 4000 Mal aufgerufen. Grundlage ist Sperlings zugleich schockierender und berührender Slamtext „Die zwölfte Fee kam nicht mal vor“, der auf der wahren Geschichte zweier Grundschulkinder beruht und Sperling 2018 den niedersächsischen-bremischen Vize-Landesmeistertitel einbrachte. Nun wurde ihr Text unter der Regie von Youtuber Kai Schmidt in Szene gesetzt. Edgar Eden und der stellvertretende Stadtbrandmeister der Nordhorner Feuerwehr, Frank van de Kerkhoff, unterstützten den Dreh tatkräftig mit Einsatzwagen von Polizei und Feuerwehr und richteten einen eindringlichen Appell an alle Autofahrerinnen und Autofahrer. Auch der mit dunklen Wolken verhangene Himmel trug seinen Teil zur düsteren Atmosphäre des Videos bei. Das Team hofft, auf diese Weise möglichst viele junge Menschen zu erreichen und einen Beitrag zur Senkung der Verkehrsunfälle in deutschsprachigen Ländern zu erreichen. Gerne steht Ihnen Edgar Eden vom Polizeikommissariat Nordhorn für weitere Fragen und Informationen zur Verfügung. Hier geht es zum Video.





+++ EMSLAND +++

Lengerich - Werkzeuge aus Scheunen gestohlen

In der Nacht zu Donnerstag kam es zu gleich drei Scheuneneinbrüchen. Die bislang unbekannten Täter drangen in eine Scheune in der Straße Zur Berlage ein. Die Täter zerstörten ein Schloss und begaben sich in das Gebäude. Dort stahlen sie mehrere Sägen und diverse andere Arbeitsgeräte. Zu einem weiteren Einbruch kam es in gleicher Straße. Die Täter hebelten die Tür einer Maschinenhalle auf und stahlen unter anderem eine Motorsäge und eine Bohrmaschine. In der Straße Zur Weh wurden ebenfalls eine Werkstatt aufgebrochen. Auch hier wurde diverses Werkzeug gestohlen. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902 93130 entgegen.

Haren - Autobatterien entwendet

In der Nacht zu Donnerstag stahlen bislang unbekannte Täter zwei Autobatterien von dem Gelände einer Autowerkstatt an der Rütenbrocker Hauptstraße. Neben den Batterien entwendeten die Täter ein Starthilfegerät, nachdem sie bei einem Werkstattwagen die Seitenscheibe einschlugen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter Rufnummer 05932 72100 entgegen.

Werlte - Einbruch in Bäckerei

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Donnerstag in eine Bäckereifiliale an der Loruper Straße ein. Die Täter hebelten eine Tür auf und gelangten in den Verkaufsbereich. Die Täter stahlen Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 93450 zu melden.

Werlte - Einbruch in Wohnhaus

Am Mittwochvormittag wurde möglicherweise durch einen kläffenden Hund ein Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Ostersoof verhindert. Die bislang unbekannten Täter brachen zwischen 08.30 und 12 Uhr die Tür eines Wohnhauses auf, gelangten jedoch nicht in die Räume. Die Täter gingen somit leer aus und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 93450 entgegen.

Papenburg - Mit 2,82 Promille aus dem Verkehr gezogen

Am Donnerstagabend wurde ein 53-jähriger Autofahrer auf der Birkenallee aus dem Verkehr gezogen. Verkehrsteilnehmer meldeten sich bei der Polizei, dass ein Autofahrer mehrfach von der Straße abgekommen sei. Sie hätten den Mann in seinem Auto gestoppt und die Polizei verständigt. Der Mann stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 2,28 Promille. Er wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm im Anschluss eine Blutprobe entnommen wurde. Er wird sich nun ein einem Strafverfahren verantworten müssen.

Heede - Sattelauflieger gestohlen

In der Nacht zu Donnerstag stahlen bislang unbekannte Täter einen Sattelauflieger von einem Tankstellengelände an der Dersumer Straße. Der auffallend gelbe Planenauflieger mit grüner Schrift war mit Aluminiumprofilen beladen. Die Höhe des Gesamtschadens beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Dörpen - Polizei verhindert nach einem anonymen Hinweis Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen

Nach einem anonymen Hinweis konnte am gestrigen Abend eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen verhindert werden. Eine Frau gab einen Hinweis auf eine bevorstehende Schlägerei zwischen zwei größeren Personengruppen. Daraufhin setzten sich alle verfügbaren Kräfte in Bewegung, um ein Aufeinandertreffen rivalisierender Personen zu verhindern. Dabei waren Polizeibeamte aus dem gesamten Bereich der Polizeidirektion Osnabrück und der Polizeidirektion Oldenburg im Einsatz. Aufgrund der massiven Polizeipräsenz konnte ein Aufeinandertreffen verhindert werden. Dabei wurde in einem Fall Pfefferspray sichergestellt. Bei einem weiteren Beteiligten fanden die Polizisten Drogen. Die Polizei sprach mehrere Platzverweise aus. Dem Streit waren eine Sachbeschädigung und eine Körperverletzung am Mittwochabend auf dem Busbahnhof in der Gemeinde Dörpen vorausgegangen. Daraufhin drohte die Situation gestern zu eskalieren.

Herzlake - Tote Ratten auf Hofeinfahrten gelegt

Im Februar und März wurden in Herzlake an der Straße Kampweg mehrmals tote Ratten auf Hofeinfahrten abgelegt. Die Polizei sucht Hinweise auf den oder die Täter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Herzlake unter der (05962) 743 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

