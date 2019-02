Alle Polizeimeldungen vom 29. Januar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim - Autofahrerin bei Unfall auf L 42 schwer verletzt

Eine 37-jährige Frau wurde heute Nachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Gronauer Straße (L 42) schwer verletzt. Als sie in einer Rechtskurve einen vor sich fahrenden Müllwagen überholen wollte, kam ihr ein anderes Fahrzeug entgegen.

Die Frau wich aus und touchierte den Müllwagen. Dadurch geriet das Auto ins Schleudern, überschlug sich und landete in einem Straßengraben. Die Fahrerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, ihr 14-jähriger Sohn wurde leicht verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Lohne - Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 213 wurden heute Nachmittag fünf Personen verletzt, eine davon schwer.

Der Fahrer eines Mercedes wollte, aus der Franz-Josef-Straße kommend, die Bundesstraße überqueren, übersah dabei aber einen VW Golf. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei erlitt eine 47-jährige Beifahrerin des Mercedes schwere Verletzungen. Die beiden anderen Insassen des Fahrzeugs und der Fahrer und der Beifahrer des Golf wurden leicht verletzt. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Nordhorn - VW Golf beschädigt

Gestern Mittag wurde vor dem Wohnstift am Vechtesee ein silberner VW Golf beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte das Auto am Außenspiegel. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.

Neuenhaus - Außenspiegel angefahren

Am Dienstagmorgen ist es auf der Dr.-Piccard-Straße in Veldhausen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen 7.45 und 7.55 Uhr wurde dabei ein dort am Fahrbahnrand stehendes Auto am linken Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Rufnummer 05943 92000 entgegen.

Nordhorn - Rollerfahrer nach Unfall im Krankenhaus

Am Dienstagmorgen ist es auf dem Ootmarsumer Weg in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 54-jähriger Mann aus Nordhorn wurde dabei schwer am Fuß verletzt. Er war gegen kurz nach 6.30 Uhr mit seinem Motorroller aus Richtung der Kleingärten auf dem Ootmarsumer Weg gefahren. Als er nach links in Richtung Innenstadt abbog, übersah er einen entgegenkommenden, in Richtung Alfred-Mozer-Straße fahrenden Mazda. Es kam zum Zusammenstoß. Der Rollerfahrer musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der ebenfalls 54-jährige Fahrer des Mazda blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt.

Die Sattelzugmaschine brannte bei Suddendorf vollständig aus. Foto: Hille

Suddendorf - LKW-Fahrer bei Brand leicht verletzt

In der Nacht zu Dienstag geriet gegen 0.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Parkplatz „Forsthaus“ an der A 31 bei Suddendorf ein LKW in Vollbrand. Der im Führerhaus schlafende 56-jährige LKW-Fahrer konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Mann erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Sattelzugmaschine brannte vollständig aus. Der Auflieger wurde ebenfalls erheblich beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt. Möglicherweise dürfte ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst haben. Die Feuerwehren aus Schüttorf und Ochtrup waren vor Ort eingesetzt.

Bad Bentheim - Vom Intercity in die Justizvollzugsanstalt

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann ist der Bundespolizei am Montagabend im Bahnhof Bad Bentheim ins Netz gegangen. Der 38-Jährige muss für 20 Tage in Haft. Der Mann war Fahrgast in einem international verkehrenden Reisezug aus den Niederlanden. Beamte der Bundespolizei hatten den Gesuchten am Montagabend im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung im Bahnhof Bad Bentheim kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien im polizeilichen Fahndungssystem stellten die Bundespolizisten fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Mannheim mit Haftbefehl gesucht wurde. Wegen einer Verurteilung wegen Erschleichens von Leistungen musste der irakische Staatsangehörige noch eine Geldstrafe von 170 Euro bezahlen oder eine 20-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Weil der Mann den offenen Betrag nicht begleichen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Schüttorf - Versuchter Einbruch in Stadtladen

Bereits zwischen dem 19. Januar und Montag letzter Woche versuchten, bislang unbekannte Täter in den Stadtladen in der Straße Am Markt einzudringen. Die Täter scheiterten jedoch an einer Tür, sodass es bei einem Versuch blieb. Der Schaden wird auf ca. 100 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schüttorf unter der Rufnummer 05923 2263 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Autobahnpolizei legt elf Lkw still

Bei einer Schwerpunktkontrolle am Montag hat die Autobahnpolizei Lingen zwischen 13 und 21 Uhr insgesamt 38 Lastwagen kontrolliert. Elf von ihnen wiesen so schwere Mängel auf, dass sie stillgelegt werden mussten. Die Beamten hatten bei den Kontrollen sowohl die Autobahnen 30 und 31 sowie die Bundesstraße 402 ins Visier genommen. Bei den dabei 38 intensiv kontrollierten Lkw mussten die Einsatzkräfte insgesamt 46 Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Fahrer, die Halter und/oder die Beförderer einleiten. Es wurden fünf deutliche Überladungen, fünf fehlende Ausnahmegenehmigungen und zahlreiche technische Unzulänglichkeiten bemängelt. Dazu kamen 26 Verstöße gegen das Personalrecht. In neun Fällen müssen Unternehmer mit einem Gewinnabschöpfungsverfahren rechnen.

Lingen - Radfahrerin nach Unfall gesucht

Am Montagmorgen ist es an der Rheiner Straße in Lingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 7.50 Uhr überquerte ein 13-jähriger Schüler mit seinem Fahrrad bei grüner Ampel die Rheiner Straße in Richtung Sachsenstraße. Eine auf dem Radweg stadtauswärts fahrende Frau stieß dabei mit ihrem Fahrrad gegen das Hinterrad des Jungen. Während der 13-jährige sich halten konnte, stürzte die Frau, blieb dabei aber unverletzt. Nach einem kurzen Gespräch fuhr sie weiter, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Am Fahrrad des Kindes entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Die Frau war zur Unfallzeit mit einer schwarzen Jacke und einem auffälligen gelben Regencape bekleidet. Sie wird gebeten, sich bei der Polizei in Lingen zu melden. Weitere Hinweise werden unter der der Rufnummer 0591 870 entgegengenommen.

Lingen - Taschendiebstahl

Am Montagmittag kam es gegen 12.40 Uhr in einem Restaurant im Erdgeschoss des Lookentores in Lingen zu einem Taschendiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter stahl Bargeld aus der Geldbörse des Geschädigten und steckte sie dann zurück in die über die Stuhllehne gehängte Jacke. Im Anschluss verließ der Täter fluchtartig das Restaurant in Richtung Tiefgarage. Der Mann war etwa 25 bis 35 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und hatte eine athletische Figur. Er trug eine schwarze Strickmütze, eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 in Verbindung zu setzen.

Lingen - Leergut gestohlen

Im Laufe des vergangenen Wochenendes drangen bislang unbekannte Täter durch ein Fenster in ein Gebäude des Christophoruswerkes in der Straße Am Sportplatz ein. Die Täter stahlen mindestens 20 Kisten Leergut. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 in Verbindung zu setzen.

Herzlake - Einbruch in Bäckerei

Bislang unbekannte Täter drangen zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen in eine Bäckereifiliale in der Löninger Straße ein. Die Täter öffneten gewaltsam die Zugangstür und begaben sich in den Verkaufsbereich. Hier stahlen sie Bargeld. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Hasleünne unter der Rufnummer 05961 9955820 in Verbindung zu setzen.

Freren - Gasflaschen entwendet

Zwischen Samstag und Montag gelangten bislang unbekannte Täter auf ein Firmengelände in der Straße Am Bahnhof. Die Täter beschädigten zunächst einen Maschendrahtzaun, öffneten im Anschluss gewaltsam einen Lagerkäfig und stahlen sechs Gasflaschen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902 93130 zu melden.

Renkenberge - Dieselkraftstoff entwendet

Am Samstagabend gegen 20 Uhr stahlen bislang unbekannte Täter von einer Baustelle des Windparks in der Straße Westlicher Kanal-Seitenweg insgesamt ca. 1300 Liter Dieselkraftstoff. Der Kraftstoff wurde aus zwei dort abgestellten Baggern entwendet. Zudem stahlen die Täter einen Dieseltank. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 72100 in Verbindung zu setzen.

Lingen - Einbruch in Einrichtungsgeschäft

Bislang unbekannte Täter drangen zwischen Samstag 17 Uhr und gestern Morgen 8.30 Uhr in ein Einrichtungsgeschäft in der Burgstraße ein. Die Täter zerstörten eine Glastür und drangen in die Räumlichkeiten ein. Dort entwendeten sie Bargeld und diverse Dekorationsartikel. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 in Verbindung zu setzen.

Lingen - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Bereits in der Nacht zum 17.Januar versuchten bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße In den Hornen einzudringen. Die Täter scheiterten an einer Tür, so dass es bei einem Versuch blieb. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 in Verbindung zu setzen.

Haselünne - Einbruch in Bungalow

Am vergangenen Sonntag drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit von 15 21 Uhr in ein Wohnhaus im Paulusweg ein. Die Täter durchsuchten die Räume und stahlen Schmuck. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961 955820 in Verbindung zu setzen.

Meppen - Unfallzeugen gesucht

Am Freitagabend ist es gegen kurz vor 18 Uhr an der Rühler Kreuzung zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw mit Anhänger und einem Auto gekommen. Bezüglich des Unfallherganges sind aktuell noch einige Fragen offen, so dass die Polizei nach Zeugen des Vorfalles sucht. Hinweise werden unter der Rufnummer 05931 9490 entgegengenommen.

Lingen - Kurve geschnitten und Unfall verursacht

Bereits am 25. Januar ist es an der Diekstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen kurz vor 15 Uhr schnitt ein dunkelblauer Van eine Linkskurve, so dass ein entgegenkommendes Auto auf den Seitenstreifen ausweichen musste. Dabei wurde dessen Auto erheblich beschädigt. Der Fahrer des Van entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter 0591 870 entgegen.

Papenburg - Passat angefahren

Am Dienstag vergangener Woche ist es auf dem Parkplatz der Meyer Werft zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen 5.40 und 16.45 Uhr wurde dabei ein auf dem Festival-Parkplatz abgestellter VW Passat angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise werden bei der Polizei Papenburg unter 04961 9260 entgegengenommen.

Papenburg - Gartenzaun beschädigt

Bereits am 16. Januar, zwischen 5 und 16.30 Uhr, ist es an der Gartenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte in Höhe der Hausnummer 38 einen Gartenzaun. Er entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise werden bei der Polizei Papenburg unter 04961 9260 entgegengenommen.

Papenburg - Lkw-Unfall auf Firmengelände

Am Dienstagmittag ist es auf dem Gelände der Meyer Werft an der Rheiderlandstraße zu einem Unfall gekommen. Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer wollte gegen 12.15 Uhr vom Gelände herunterfahren und übersah dabei einen 62-jährigen Mitarbeiter der Firma. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich dieser leicht.

Lingen - Brand in Parkhaus

Am Dienstagmittag ist es im Parkhaus des Ärztehauses Medicus Wesken an der Straße Am Wall Süd zum Brand eines Autos gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 13 Uhr geriet ein dort abgestelltes Fahrzeug, vermutlich ein Audi Q5, aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehr Lingen war sehr schnell vor Ort und brachte die Flammen unter Kontrolle. Die Gesamthöhe des am Auto und am Parkhaus entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Am Einsatzort kam es wegen der mehrstündigen Straßensperrungen zu teils chaotischen Beeinträchtigungen des Verkehrs.

In Lingen im Parkhaus des Gesundheitszentrums „Medicus Wesken“ an der Straße „Am Wall Süd“ hat ein Auto gebrannt, das die Freiwillige Feuerwehr löschen konnte. Foto: Lindwehr

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.