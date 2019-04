Alle Polizeimeldungen vom 29. April im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Aus der Grafschaft Bentheim liegen derzeit noch keine Meldungen vor.





+++ EMSLAND +++

Salzbergen - Polizei sucht Fahrradeigentümer

Die Polizei in Salzbergen sucht den Eigentümer dieses Fahrrads. Foto: Polizei

Beamte der Polizei Salzbergen haben Ende März an der Neuenkirchener Straße einen amtsbekannten Mann angehalten und kontrolliert. Er führte ein Fahrrad mit sich, für das er keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Die Polizei geht davon aus, dass er das Fahrrad gestohlen hat. Hinweise nimmt die Dienststelle in Salzbergen unter der Rufnummer 05976 1088 entgegen.

Spelle - Exhibitionist an Speller Aa

Am frühen Sonntagmittag hat sich ein bislang unbekannter Mann am Spazierweg der Speller Aa vor einer Joggerin entblößt. Die 26-jährige Frau befand sich gegen etwa 11.15 Uhr zwischen der Vennhauser Straße und der Dorfstraße, als ihr ein schwarz gekleideter Mann entgegenkam. Kurz bevor sie an ihm vorbeilief, entblößte er sein erigiertes Glied vor der Joggerin. Die Frau lief schnell weiter und meldete den Fall etwa 45 Minuten später bei der Polizei. Der Täter wird als etwa 30 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß und von schlanker aber nicht sportlicher Statur beschrieben. Er hatte ein rundes Gesicht und trug dunkle, längere Haare, die strubbelig nach vorne zeigten. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen Kapuzenpullover. Hinter dem Exhibitionisten war zu Tatzeit ein Pärchen unterwegs, die möglicherweise als Zeugen in Betracht kommen. Sie waren Anfang 30, farbenfroh gekleidet und führten einen großen, hellen Hund mit sich. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 entgegen.

Bawinkel - Einbruch in Einzelhandelsgeschäft

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag in ein Gebäude an der Lingener Straße in Bawinkel eingedrungen. Sie brachen ein Fenster auf und durchsuchten sämtliche Räume sowohl des Wohn-, als auch des Geschäftsbereiches. Ob sie Beute machen konnten, ist bislang unklar. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

