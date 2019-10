Alle Polizeimeldungen vom 28. Oktober im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Ampelmast angefahren

Am frühen Samstagmorgen ist es auf der Denekamper Straße, Ecke Friedrich-Ebert-Straße, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen 5 und 5.30 Uhr stieß ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem blauen Fahrzeug gegen einen dortigen Ampelmast. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der PKW ist durch den Verkehrsunfall im Frontbereich erheblich beschädigt worden. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Keine Beute bei Einbruch

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Sonntag in ein Wohnhaus am Quellenweg eingedrungen. Sie verschafften sich Zugang und durchsuchten mehrere Schränke sowie eine angrenzende Garage. Beute machten sie keine. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Geeste - Versuchter Einbruch in Bäckerei

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen versucht, in eine Bäckerei an der Antoniusstraße aufzubrechen. Nachdem es ihnen nicht gelungen ist die beiden Haupteingangstüren aufzubrechen, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Beute machten sie keine. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Surwold - Fahrer von Krafträdern gesucht

Am Sonntag, 20. Oktober, gegen 13.30 Uhr kam es in der Straße Querkanal sowie an der dortigen Kiesgrube zu groben Verkehrsverstößen, welche durch ermittelte 25- bis 26-jährige Täter begangen wurden. Diese befuhren öffentlichen Verkehrsraum mit nicht zugelassenen Krafträdern. Zudem waren zwei der Personen nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Desweiteren besteht der Verdacht, dass durch die Personen auch die angrenzende Kiesgrube genutzt worden ist. Die Polizei Papenburg – Telefon 04961 9260 – sucht in diesem Zusammenhang dringend Zeugen, die Angaben zu diesen ermittelten Personen und deren Verhalten machen können.

