Alle Polizeimeldungen vom 28. Oktober im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Radfahrer verletzt, Zeugen gesucht!

Am Samstag ist gegen 16.00 Uhr ein E-Bike Fahrer verletzt worden. Der 61-Jährige befuhr den Parkplatz am Ringcenter aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Stadtring. Am Haupteingang zum Ringcenter wurde der Radfahrer von einem Kleinwagen der Marke Subaru überholt und dabei abgedrängt. Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Kleinwagen hatte nach Polizeiangaben ein niederländisches Nummernschild. Zeugen die sachdienliche Hinweise, geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 in Verbindung zu setzen.

Nordhorn - Fahrer flüchtet und sammelt später Fahrzeugteile ein

Am Freitag, gegen 23.30 Uhr, touchierte ein dunkler Kombi einen am Fahrbahnrand stehenden Wagen in der Rasenstraße. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Gegen 01:00 Uhr kehrte der Unfallverursacher nach Angaben der Polizei zurück und sammelte sämtliche auf der Straße liegende Fahrzeugteile ein. Danach entfernte er sich wieder vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Nordhorn unter Telefon 05921 3090 zu melden.

Schüttorf - Auto schleudert von A31

Am Samstag befuhr ein 48-jähriger PKW-Fahrer aus Düsseldorf die A31 aus Richtung Emden kommend in Richtung Bottrop. Kurz vor der Abfahrt Schüttorf Ost kam der VW Passat aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und prallte dort gegen einen Baum. Das Fahrzeug wurde anschließend zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo es entgegen der Fahrtrichtung auf dem Hauptfahrstreifen zum Stehen kam. Sowohl der Fahrer als auch seine weiteren drei Insassen wurden durch den Unfall nur leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen hohen vierstelligen Betrag.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock aus dem Wagen gerissen. Foto: Schock

Bad Bentheim - Einbruch in Freizeitheim

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen dem 24.10.2018 (16.00 Uhr) und dem 26.10.2018 (15.15 Uhr) in ein Freizeitheim in der Straße „Am Slatt“ ein. Aus dem Objekt wurde kein Diebesgut erlangt, jedoch entwendeten die Täter drei Zinkabfallrohre. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter Telefon 05922 9800 in Verbindung zu setzen.





+++ EMSLAND +++

Herzlake - Tödlicher Verkehrsunfall

Ein Fußgänger ist am Samstagabend in Herzlake von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei war eine 53-jährige PKW-Fahrerin gegen 19.10 Uhr auf der Bundesstraße 213 aus Haselünne kommend in Richtung Löningen unterwegs. Gleichzeitig überquerte ein 47-jähriger Mann die unbeleuchtete Bundesstraße. Die Autofahrerin konnte den Mann nicht mehr rechtzeitig erkennen und erfasste ihn frontal. Der 47-Jährige verstarb noch am Unfallort. Die Frau wurde mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Auto beläuft sich laut Polizei auf etwa 5000 Euro.

Werlte - Einbrecher scheitern an Fenster

In der Zeit vom 26.10.2018 (14.00 Uhr) bis 27.10.2018 (08.30 Uhr) versuchten bislang unbekannte Täter das Badezimmerfenster eines Wohnhauses in der Hauptstraße in Werlte aufzuhebeln. Die Täter drangen nach Angaben der Polizei nicht in das Haus ein. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 93450 in Verbindung zu setzen.

Lingen - Feuerwehr rettet Kühe aus Ems

Einen Ausflug in die Ems haben Samstagnachmittag zwei Kühe unternommen. Da sie aus eigener Kraft jedoch die Uferböschung nicht mehr hochlaufen konnten, riefen Passanten die Feuerwehr. Mit Unterstützung eines Landwirtes und von zwei Strömungsrettern der DLRG Lingen konnten die Kühe wieder an Land gebracht werden, meldet die Feuerwehr Lingen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

