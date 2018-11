Alle Polizeimeldungen vom 28. November im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Brand in Wohnhaus sehr schnell gelöscht

In einem Wohnhaus am Robinienweg hat es am Dienstagabend gebrannt. Ein Ethanolofen hatte dort aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte die Flammen löschen, noch bevor sie sich nennenswert ausbreiten konnten. Der Sachschaden ist gering. Verletzt wurde niemand.

Bad Bentheim - Brand an Lkw

Am Dienstagmittag ist es an der Bahnhofstraße zu einem kleineren Brand an einem Lkw gekommen. Kunststoffteile im Bereich des Auspuffs haben aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei war schnell vor Ort und konnte die Flammen noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt.

Bad Bentheim - Schwerpunktkontrollen im Grenzgebiet

Die Autobahnpolizei Lingen hat am Dienstag gemeinsam mit dem grenzüberschreitenden Polizeiteam, der Verfügungseinheit der Polizei Emsland/Grafschaft Bentheim und mehreren Diensthundeführern Schwerpunktkontrollen im Grenzgebiet zu den Niederlanden durchgeführt. Die Beamtinnen und Beamten konzentrierten sich dabei primär auf den Korridor rund um den Grenzübergang Bad Bentheim. Die Kontrollen erfolgten sowohl mobil im Bereich der grenzrelevanten Straßen, als auch stationär auf dem A30-Rastplatz Waldseite Süd. Die Einsatzkräfte kontrollierten zwischen 9 und 17 Uhr insgesamt 128 Fahrzeuge. Vier Autofahrer standen unter Rauschmitteleinfluss und durften ihre Fahrt nicht fortsetzen. In zwei Fällen wurden Drogen im Fahrzeug gefunden. Bei parallel durchgeführten Geschwindigkeitsmessungen vor der Kontrollstelle auf der Autobahn 30, wurden insgesamt 294 zu schnelle Fahrzeuge beanstandet. 98 von ihnen müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Der traurige Spitzenreiter war mit 158 Kilometern in der Stunde, anstelle der erlaubten 60, unterwegs.





+++ EMSLAND +++

Haren - Mitsubishi beschädigt

Am vergangenen Freitag kam es zwischen 9 und 9.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Wesuweer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein dort abgestellter Mitsubishi wurde am hinteren rechten Radkasten beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend. Der Schaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 72100 zu melden.

Lingen - Einbruch in Blumenladen

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in ein Blumengeschäft an der Straße Am neuen Friedhof eingedrungen. Sie brachen die Haupteingangstür auf und suchten anschließend offenbar gezielt nach Bargeld. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie einen zweistelligen Betrag. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0591 870 bei der Polizei Lingen zu melden.

Papenburg - Einbruch in Erdgeschosswohnung

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag und Dienstag in die Erdgeschosswohnung eines Hauses an der Gartenstraße eingedrungen. Sie brachen die Eingangs- sowie eine Zimmertür auf und erbeuteten zwei LED-Fernseher sowie mehrere Werkzeuge. Der Gesamtschaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04961 9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

Sögel - Einbruch in Heimathaus

Zwischen Donnerstag und Sonntag sind bislang unbekannte Täter in ein Werksattgebäude des Heimathofes an der Straße Grünbergs Weide eingedrungen. Sie brachen ein Fenster auf und erbeuteten mehrere Werkzeuge im Wert von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05952 93450 bei der Polizei Sögel zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

