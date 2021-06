Alle Polizeimeldungen vom 28. Juni im Überblick

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim veröffentlicht täglich zahlreiche Mitteilungen. In diesem Artikel fasst die GN-Redaktion alle Meldungen des Tages zusammen. Bei Bedarf wird die Übersicht mehrfach täglich aktualisiert.

+++ GRAFSCHAFT +++

Wietmarschen/Lohne - Mit 3,54 Promille am Steuer eines Sattelzuges

Die Autobahnpolizei Lingen hat am Sonntagabend einen völlig betrunkenen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,54 Promille. Der 49-jährige Pole war gegen 18.30 Uhr mit einem weiß-blauen Sattelzug mit Diepholzer Kennzeichen auf der B 213 in Richtung Meppen unterwegs. Zeugen meldeten, dass der Fahrer in starken Schlangenlinien fuhr und vermuteten, dass dieser betrunken sein könnte. Zwischen der Kreuzung in Lohne-Rükel und der Abfahrt Emsbüren sollen nach Angaben der Zeugen mehrere entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet worden sein. Im Rahmen einer folgenden Kontrolle durch die Autobahnpolizei, stellten die Beamten die extreme Alkoholisierung des Mannes fest. Nachdem dieser zunächst beinahe aus dem Führerhaus gefallen wäre, musste er auch während der weiteren Maßnahmen immer wieder durch die Polizisten gestützt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zeugen, insbesondere durch den Mann gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0591 87715 mit der Autobahnpolizei Lingen in Verbindung zu setzen.





+++ EMSLAND +++

Rastdorf - Werkzeuge und Fahrräder gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Sonntag in die Garage eines Einfamilienhauses an der Ringstraße eingedrungen. Sie entwendeten daraus mehrere hochwertige Werkzeuge und zwei Fahrräder. Der Wert des Diebesgutes wir auf etwa 5400 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer 05952 93450 entgegen.

Haren - Sechs Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall

Am Sonntagnachmittag ist es auf der B408 zwischen Rütenbrock und Emmeln zu einem Verkehrsunfall gekommen. Insgesamt sechs Beteiligte wurden dabei verletzt, einer davon schwer. Der 44-jährige Fahrer eines VW Passat bog gegen 16.40 Uhr nach links in die Emmelner Straße ab. Dabei übersah er einen in Richtung Rütenbrock fahrenden, mit vier Personen besetzten Opel. Es kam zum Zusammenstoß. Der 44-jährige Unfallverursacher und sein 11-jährige Beifahrer wurden leicht verletzt. Ein 36-jähriger Beifahrer im Opel erlitt schwere Verletzungen. Die 35-jährige Fahrerin und die auf der Rückbank sitzenden sechs- und elfjährigen Kinder kamen mit leichten Blessuren davon. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Halle - Rennradfahrerin stürzt ohne Fremdeinwirkung

Am Sonntagvormittag ist es auf der Hesinger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 56-jährige Rennradfahrerin wurde dabei schwer verletzt. Sie war gegen kurz nach 11 Uhr in einer 14-köpfigen Gruppe niederländischer Radsportler in Richtung Halle unterwegs. An einer Steigung in Höhe der Hausnummer 20 stürzte sie ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich dabei schwer. Die Frau aus Denekamp wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Hinweis: Der Unfall steht nicht in Zusammenhang mit dem Unfall zwischen den 66- und 67-jährigen Männern.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

