Alle Polizeimeldungen vom 28. Juni im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Wietmarschen - Diesel gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch Dieselkraftstoff aus einem Beregnungsaggregat in Wietmarschen gestohlen. Die Maschine stand zur Tatzeit auf einem Acker zwischen der Fledderstraße und der Straße Alter Diek. Sie brachen den Tankdeckel auf und zapften etwa 100 Liter Diesel ab. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.

Wielen - Einbruch in Wohnhaus und Scheune

Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstag zwischen 10 und 13 Uhr in ein Wohnhaus auf einem landwirtschaftlichen Gehöft am Vennweg eingedrungen. Sie brachen eine Terrassentür auf und entwendeten Bargeld, einen Laptop und eine Spielekonsole. Ferner drangen sie gewaltsam in Scheune ein und erbeuteten daraus unterschiedliche Werkzeuge. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim entgegen.

Uelsen - Fahrraddieb erwischt

Gestern hat die Polizei aus Emlichheim am späten Abend einen 15-jährigen Fahrraddieb erwischt. Der Jugendliche warf ein Fahrrad in den Graben der Höcklenkamper Straße, als die Beamten mit ihrem Streifenwagen zufällig vorbeikamen. Auf sein Handeln angesprochen, gab er zu, dass Fahrrad kurz zuvor in unmittelbarer Nähe gestohlen zu haben. Da es defekt war, habe er sich dem Rad entledigen wollen. Dabei habe er es noch weiter beschädigt. Der 15-Jährige und sein gleichaltriger Begleiter wurden im Anschluss an die jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein Herrenrad des Herstellers Gazelle. Der Eigentümer ist bislang nicht bekannt. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943 92000 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Werpeloh - Vandalismus auf Zeltplatz

Zwischen Montag und Donnerstag ist es auf dem Zeltplatz an der Straße Zum Windberg in Werpeloh zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. Bislang unbekannte Täter traten die Tür zu einem Aufenthaltsraum ein und beschädigten Rollläden des Gebäudes. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer 05952 93450 entgegen.

Haren - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Dienstag und Montag versucht, in ein Wohnhaus am Venekampweg in Haren einzudringen. Nachdem es ihnen nicht gelungen ist zwei Türen und ein Fenster im rückwärtigen Bereich gewaltsam zu öffnen, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Beute machten sie keine. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer 05932 72100 entgegen.

Dörpen - Zwei Verletzte nach Unfall

Am Donnerstagnachmittag ist es auf der Rägertstraße in Dörpen zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Beteiligten gekommen. Gegen 14.15 Uhr war eine 63-jährige Frau aus Breddenberg mit ihrem Daimler auf der Straße Gewerbegebiet Süd unterwegs. Als sie von dort aus die Rägertstraße in Richtung Osteck überqueren wollte, übersah sie den von links kommenden Honda eines 40-jährigen Mannes aus Dörpen. Es kam zum Zusammenstoß. Während die Unfallverursacherin mit leichten Blessuren davonkam, musste der Fahrer des Honda mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Sachschadenshöhe wird auf etwa 12.500 Euro geschätzt.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

