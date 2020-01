Alle Polizeimeldungen vom 28. Januar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Diebstahl von Firmengelände

Bislang unbekannte Täter gelangten am Sonntag zwischen 19.30 und 20 Uhr durch ein verschlossenes Tor auf ein Firmengelände an der Bentheimer Straße in Nordhorn. Dort entwendeten sie Kisten mit Schrott und einen Edelstahlzylinder. Dabei benutzen sie einen 7,5 Tonner zum Abtransport. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921 3090, in Verbindung zu setzen.





+++ EMSLAND +++

Haren - Diebstahl von Solarmodulen

Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 10 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter auf ein Firmengelände an der Boschstraße in Haren. Hier entwendeten sie zehn Solarmodule. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Haren, Tel. 05932 72100, in Verbindung zu setzen.

Lingen - Versuchter Einbruch

Bislang unbekannte Täter haben versucht zwischen Freitag, 17. Januar, und Montag, 27. Januar, in ein Wohnhaus am Hessenweg in Lingen einzubrechen. Es blieb bei einem Versuch. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen, Tel. 0591 870, in Verbindung zu setzen.

Werlte - Behälter mit brennende Flüssigkeit an Hauswand geworfen

Zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 8 Uhr, kam es in der Hammerstraße in Werlte zu einer Brandstiftung. Bislang unbekannte Täter warfen eine mit einer brennbaren Flüssigkeit gefüllte Glasflasche an die Hauswand eines Wohngebäudes. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Werlte, Tel. 05951 993920, in Verbindung zu setzen.

Meppen - Pkw beschädigt

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Schwefingerstraße in Meppen wurde zwischen Montag, 20. Januar, und Montag, 27. Januar, ein VW Touran beschädigt. Der Verursacher touchierte den Pkw höchstwahrscheinlich beim Ein-/Ausparken. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Meppen, Tel. 05931 9490, in Verbindung zu setzen.

Lingen - Pkw auf Parkplatz angefahren

Am Montag von 14.10 Uhr bis 14.40 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, einen auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Meppener Straße in Lingen, abgestellten Audi. An dem Audi entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfallflüchtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter Tel. 0591 870 in Verbindung zu setzen.

Lingen - Versuchter Einbruch

Bislang unbekannte Täter haben versucht, am Montag gegen 18.30 Uhr in eine Wohnung an der Friedrichstraße in Lingen einzubrechen. Dabei wurden sie von den Nachbarn gesehen und flüchteten in alle Richtungen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen, Tel. 0591 870, in Verbindung zu setzen.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

