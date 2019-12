Alle Polizeimeldungen vom 28. Dezember im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Gildehaus - Geräteschuppen in Brand

Am Freitagabend ist es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Geräteschuppen an der Pommernstraße gekommen. Anwohner versuchten zunächst, das Feuer mit eigenen Mitteln zu löschen. Die Freiwillige Feuerwehr aus Gildehaus war mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort und brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Neuenhaus - Autos zerkratzt

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen haben bislang unbekannte Täter vier Fahrzeuge beschädigt. Die Täter zerkratzten die auf der Ausstellungsfläche eines Autohauses an der Dietrich-Borggreve-Straße abgestellten Pkw. Dabei entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921) 3090 entgegen.

Nordhorn - Mercedes angefahren

Zwischen Mittwoch und Freitag ist es am Gildehauser Weg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein Mercedes am vorderen rechten Kotflügel beschädigt. Der Pkw stand zum Unfallzeitpunkt gegenüber einiger Parkbuchten. Der Verursacher entfernte sich anschließend. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921) 3090 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Versuchter Einbruch

Zwischen Dienstag und Freitag haben bislang unbekannte Täter versucht in das Gebäude des SKM an der Lindenstraße einzudringen. Nachdem sie an einem Fenster scheiterten, ließen sie von ihrem Tatvorhaben ab und entfernten sich. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591) 870 entgegen.

Meppen - Einbruch in Teestube

Zwischen Freitag vergangener Woche und Freitag, 27. Dezember, sind unbekannte Täter in die Teestube an der Paulstraße eingedrungen. Die Täter gelangten durch ein Fenster in das Gebäude. Anschließend brachen sie einen Tresor auf und stahlen einen zweistelligen Bargeldbetrag. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931) 9490 entgegen.

Kluse - Firmeneinbrüche

Bislang unbekannte Täter sind zwischen vergangenem Samstag und Freitagmorgen in eine Firma an der Pollertstraße eingedrungen. Die Täter brachen ein Fenster und eine Tür auf und durchsuchten anschließend eine Lagerhalle sowie den Verkaufsraum. Sie erlangten Elektronikgeräte sowie Bargeld.

Zu einer weiteren Tat ist es zwischen Dienstag und Freitag in der Waldstraße gekommen. Hier drangen die Täter auf das Gelände eines Bauunternehmens ein, brachen ein Fenster auf und durchsuchten eine Werkstatt. Neben diversem Werkzeug stahlen sie einen grauen Mercedes von dem Firmengelände. Dieser war mit dem Kennzeichen EL-KU 650 versehen. Die Höhe der entstandenen Sachschäden ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961) 9260 zu melden.

Meppen - Baum angefahren

Am Freitagmittag hat der unbekannte Fahrer eines Lkw an der Straße Nagelshof in Höhe des dortigen Eiscafés einen Baum angefahren und erheblich beschädigt. Der Fahrer des weißen Lkw entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931) 9490 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

