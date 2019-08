Alle Polizeimeldungen vom 28. August im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Neuenhaus - Schrankenzäune gestohlen

Zwischen Sonntag und Montag haben bislang unbekannte Täter vier Schrankenzäune von einer Baustelle an der Weidenstraße gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Neuenhaus unter der Rufnummer 05941 4429 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Emsbüren - Frau nach schwerem Unfall in Lebensgefahr

Am Dienstagabend ist es auf dem Napoleondamm zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei Beteiligte wurden dabei verletzt, eine davon lebensgefährlich. Die 51-jährige Frau aus Schüttorf wollte gegen 17.45 Uhr mit ihrem VW Passat aus der Straße Mehringen auf den Napolendamm abbiegen. Dabei übersah sie den in Richtung Emsbüren fahrenden BMW eines 35-jährigen Lingeners. Es kam zum Zusammenstoß. Die 51-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus geflogen. Der Mann aus Lingen kam mit leichten Verletzungen davon. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt.

Meppen - Radfahrer nach Unfall leicht verletzt

Am Dienstagmittag ist es an der Straße Auf der Herrschwiese zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 76-jähriger Radfahrer wurde dabei leicht verletzt. Die 22-jährige Fahrerin eines Mercedes CLK bog gegen 13.15 Uhr nach links in die Fürstenbergstraße ab. Dabei übersah sie den in Richtung Lingener Straße fahrenden 76-Jährigen auf seinem Pedelec. Es kam zu Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.

Lahn - Angeln gestohlen

Am Samstagabend wurden zwischen 22.30 und 23 Uhr mehrere Angeln aus einer Garage am Tannenweg gestohlen. Zudem entwendeten die unbekannten Täter eine Musikbox. Der Schaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 93450 entgegen.

Papenburg - Einbruch in Wohnhaus

Am Dienstag ist es zwischen 10.30 und 15 Uhr zu einem Einbruch in eine leerstehende Wohnung in der Friesenstraße gekommen. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch eine Seitentür in das Wohn-und Geschäftshaus und brachen anschließend eine Wohnungstür im Obergeschoss auf. Die zurzeit leerstehende Wohnung wurde vermutlich nicht betreten. Der Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 in Verbindung zu setzen.

Lathen - Diebstahl verhindert

Drei bislang unbekannte Täter haben gestern am frühen Nachmittag versucht, Lebensmittel aus einem Discounter an der Große Straße zu stehlen. Dabei gingen sie arbeitsteilig vor. Ein Täter begab sich gegen 14.15 Uhr in den Markt. Dort befüllte er einen Einkaufswagen mit Waren im Wert von ca. 180 Euro und schob den Wagen anschließend in Richtung Eingangsbereich. Dort wartete bereits ein weiterer Täter und öffnete die Tür von außen. Als der Täter den Discounter samt dem Einkaufswagen verließ, wurde er von zwei Angestellten angesprochen und an der weiteren Tatausführung gehindert. Anschließend stiegen die beiden Täter zu einer weiteren unbekannten Person ins Fahrzeug und verließen den Parkplatz in unbekannte Richtung. Der im Markt aufhältige Täter war ca. 30 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß und von kräftiger, muskulöser Statur. Er hatte kurz geschorenes dunkles Haar und trug einen Dreitagebart. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 0532 72100 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.