Alle Polizeimeldungen vom 27. November im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Achtjähriges Mädchen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gestern Nachmittag kam es gegen 14.55 Uhr auf der Grasdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein achtjähriges Mädchen zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Eine 35-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem PKW in den Kreisverkehr an der Grasdorfer Straße ein, um in Richtung Richterskamp weiterzufahren. Hierbei übersah sie die junge Radfahrerin, die den Kreisverkehr aus dem Ootmarsumer Weg in Richtung Innenstand in entgegengesetzter Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch das Mädchen zu Boden stürzte und sich verletzte. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Das Fahrrad wurde durch die Kollision beschädigt.

Uelsen - Münzautomat beschädigt

Zwischen Sonntagnachmittag und gestern Vormittag versuchten bislang unbekannte Täter einen Münzautomaten der SB-Waschanlage in der Rudolf-Diesel-Straße aufzubrechen. Der Automat hielt dem Versuch stand, wurde jedoch erheblich beschädigt. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 1000 Euro belaufen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943 92000 in Verbindung zu setzen.

Bad Bentheim - Hund auf Autobahn überfahren

Am Montagabend wurde der Autobahnpolizei Lingen ein überfahrener Hund auf der Autobahn 30 gemeldet. Das kleine Tier, vermutlich ein Jack Russell Terrier, hatte etwa einen Kilometer hinter der Anschlussstelle Bad Bentheim, in Fahrtrichtung Osnabrück, die Straße überquert. Es wurde von einem Auto erfasst und verendete noch am Unfallort. Der Hund trug weder ein Halsband, noch konnte mittels eines Chip-Lesegerätes eine Chipnummer identifiziert werden. Der Hundehalter wurde bisher nicht ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0591 87715 bei der Autobahnpolizei Lingen zu melden.

Nordhorn - Betonklotz prallt gegen Windschutzscheibe

Bereits am vergangenen Freitag ist auf der Osttangente ein Auto durch einen großen Betonstein beschädigt worden. Der 22-jährige Fahrer des weißen Kleinwagen VW Up war gegen 1.10 Uhr in Richtung Lingener Straße unterwegs. Im Bereich der Brückenunterführung zum Frensdorfer Ring prallte dann aus bislang ungeklärter Ursache ein großer Betonklotz gegen die Windschutzscheibe des Autos. Das Fahrzeug wurde dabei nur leicht beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Zeugen, insbesondere der Fahrer eines Audi, der hinter dem VW Up gefahren sein soll, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

Uelsen / Itterbeck - Weitere Zeugen nach Automatensprengung gesucht

Nachdem es am frühen Freitagmorgen in Uelsen zu einer versuchten Geldautomatensprengung gekommen ist (wir berichteten), sucht die Polizei weiterhin nach Zeugen. Das zur Tatausführung genutzte Fahrzeug, ein weißer BMW mit niederländischem Kennzeichen, wurde wenige Stunden später auf dem Parkplatz der Kreissparkasse in Itterbeck gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die Täter in der Nacht zu Freitag bis in die Vormittagsstunden in Itterbeck aufgehalten haben könnten. Möglicherweise sind Zeugen dort weitere auffällige Autos oder Personen aufgefallen, die mit für die Tat in Uelsen als Tatverdächtige in Betracht kommen. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Haselünne - Einbruch in Firma

Zwischen Samstag und Montag gelangten bislang unbekannte Täter auf ein Firmengelände an der Lähdener Straße. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und drangen in das Gebäude ein. Dort wurde ein Kaffeeautomat aufgebrochen und das darin befindliche Münzgeld gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961 955820 in Verbindung zu setzen.

Lingen - Stromkabel gestohlen

Zwischen dem 19. November und gestern begaben sich bislang unbekannte Täter auf eine Baustelle an der Rheiner Straße und stahlen ca. 100 Meter Stromkabel. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 zu melden.

Meppen - Kupferrohre gestohlen

Bislang unbekannte Täter stahlen zwischen Samstagabend und gestern Morgen von einer Baustelle am Ludmillenstift mehrere Meter Kupferrohre. Zudem brachen die Täter eine Baustellentür im Erdgeschoss auf und stahlen diverses Werkzeug. Möglicherweise wurden die Täter bei der Ausführung gestört, da sie zu Bündeln zusammengelegte Rohre am Tatort zurückließen. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 zu melden.

Neulehe - Einbruch in Einfamilienhaus

Gestern Abend drangen zwischen 17 und 19.15 Uhr bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Friedensstraße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf, durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 in Verbindung zu setzen.

Papenburg - Drei VW Caddy gestohlen

Im Laufe des vergangenen Wochenendes stahlen bislang unbekannte Täter von einem Außengelände eines Autohauses in der Lehrer-Köhne-Straße drei graue VW Caddy. Zwei weitere Fahrzeuge wurden durch die Täter beschädigt. Auch diese sollten offenbar entwendet werden. Die Neufahrzeuge haben einen Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei Papenburg bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 04961 9260 zu melden.

Papenburg - Küchenbrand

Gestern kam es am frühen Morgen zu einem Brand in einer Küche in der Straße Umländer Wiek links. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Kunststofftisch in Brand. Das Feuer wurde durch die Bewohner mit eigenen Mitteln gelöscht. Durch die entstandene Rauchentwicklung zog sich ein 21-jähriger Bewohner eine Rauchgasvergiftung zu und wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Durch das Feuer wurde lediglich der Küchentisch beschädigt. Ein Schaden an dem Wohngebäude entstand nicht. Neben Rettungskräften war auch die Feuerwehr vor Ort eingesetzt.

Sögel - Sachbeschädigung am Heimathaus

Zwischen Donnerstag und Sonntag wurden am Heimathaus in der Straße Grünbergs Weide mehrere Außenlampen sowie eine Fensterscheibe beschädigt. Die Täter dürften dabei eine Zwille benutzt und mit Kunststoffkugeln auf die beschädigten Gegenstände geschossen haben. Der entstandene Schaden dürfte bei ca. 1000 Euro liegen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 93450 zu melden.

Sögel - Weißer Kleinbus beschädigt

Bereits am zwischen Dienstag und Mittwoch vergangener Woche ist es an der Straße Im Eickel zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen 21 und 8 Uhr wurde dabei dort geparkter weißer Kleinbus angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04961 9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

Werlte - Auto streift Trage eines Rettungswagens

Bereits am Dienstag vergangener Woche ist es an der Straße Osterend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Besatzung eines Rettungstransportwagens (RTW) war dort gegen 07.20 Uhr im Einsatz. Sie stellten das Fahrzeug am Straßenrand ab und holten die Transporttrage von der Behandlungsfläche. Sie stellten diese hinter dem RTW ab. Ein in Richtung Vrees fahrender schwarzer Kleinwagen fuhr an dem Rettungsfahrzeug vorbei und stieß beim Einscheren gegen die Trage. Sie fiel um und wurde erheblich beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04961 9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

Twist - Sachbeschädigungen an der Marienschule

Zwischen Freitagmitttag und Samstagmorgen ist es an der Marienschule in Twist-Bült zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. Bislang unbekannte Täter rissen ein Zaunelement aus der Verankerung und brachen mehrere Hinweisschilder ab. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05936 2326 bei der Polizei Twist zu melden.

Haselünne - Zaun beschädigt

In der Nacht zum Samstag ist es an der Kolpingstraße zu einer Sachbeschädigung gekommen. Der bislang unbekannte Täter brach dort ein Gartenzaunelement aus der Fassung. Die Schadenshöhe ist unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05961 955820 bei der Polizei Haselünne zu melden.

Meppen - Kleintransporter angefahren

Am Freitag ist es zwischen 8 Uhr und 11.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Burgstraße, Höhe Zweirad Janknecht, ein Kleintransporter angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05931 9490 mit der Polizei Meppen in Verbindung zu setzen.

Lingen - Professioneller Fahrraddieb überführt

Die Polizei Lingen hat am Freitag im Rahmen einer Durchsuchung zahlreiche gestohlenen Fahrräder, Motorroller und Fahrradteile gefunden. Der Hinweis eines Mannes, der sein gestohlenes E-Bike wiedererkannt hatte, brachte die Ermittler Anfang November auf die Spur des 29-jährigen Tatverdächtigen aus Lingen. Ihm wird vorgeworfen, Zweiräder unterschiedlicher Art gestohlen, umgebaut oder sonst optisch verändert und anschließend zum Kauf angeboten zu haben. Auf Beschluss des Amtsgerichtes Osnabrück durchsuchten die Ermittler am Freitag an der Wohnanschrift des 29-Jährigen. Im Keller wurde eine komplett ausgestattete Fahrradwerkstatt samt umfangreichen Diebesgutes aufgefunden. Ein hochwertiges E-Mountainbike sowie Teile eines Kalkhoff E-Bikes konnten bereits entsprechenden Diebstählen zugeordnet werden. Bei zwei gefundenen Motorrollern, zwei weiteren E-Bikes und zahlreichen Anbauteilen steht die Zuordnung noch aus. Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.