Alle Polizeimeldungen vom 27. Mai im Überblick

+++ EMSLAND +++

Lingen - Einbruch in Einfamilienhaus

In der Straße am Wildwechsel ist es am vergangenen Wochenende zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Unbekannte Täter hebelten zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag eine Tür auf und durchsuchten die Räume. Wertgegenstände oder Bargeld erlangten die Täter dabei nicht. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0591 870 entgegen.

Meppen - Täter scheitern an Fahrertür

Zwischen Donnerstagabend und Sonntagmittag versuchten bislang unbekannte Täter die Fahrertür eines Transporters in der Ulmenstraße aufzubrechen. Der Versuch misslang, sodass die Täter leer ausgingen. Der Schaden beträgt rund 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter Telefon 05931 9490 zu melden.



Walchum - Betrunkene Frau aus dem Verkehr gezogen

Am Sonntagnachmittag kontrollierte eine Streife der Autobahnpolizei Lingen eine 35-jährige Frau und ihren Lebensgefährten auf der A 31 in Höhe des Parkplatzes Walchum. Sie waren zuvor auf der A 31 in Richtung Süden unterwegs und aufgrund eines technischen Defektes mit dem VW Polo liegen geblieben. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei der Frau. Einen entsprechenden Test lehnte sie ab. Ihr wurde auf einer Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Der Alkoholwert ist noch nicht bekannt. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass der Frau aus Ihlow der Führerschein entzogen wurde. Zu allem Überfluss beleidigte sie die eingesetzten Polizeibeamten fortlaufend. Auch gegen ihren 27-jährigen Lebensgefährten wurde ein Verfahren eingeleitet. Der erheblich alkoholisierte Mann und Besitzer des Wagens saß auf dem Beifahrersitz. Er ließ als Halter zu, dass seine Partnerin ohne Führerschein mit seinem Auto fuhr. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 4,03 Promille. Das alkoholisierte Pärchen wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von einem Bekannten abgeholt.

Lingen - Mit 2,57 Promille am Steuer

Gestern Morgen wurde auf der Kaiserstraße eine 40-jährige Autofahrerin kontrolliert. Die Frau aus Lingen stand dabei deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 2,57 Promille. Auf der Wache wurde ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Sie wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Emsbüren - 23-jähriger zieht sich schwere Verletzungen zu

Gestern Morgen ist es gegen 7 Uhr auf der Schüttorfer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein junger Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er war zur Unfallzeit alkoholisiert. Der 23-jährige Autofahrer war aus Emsbüren in Richtung Schüttorf unterwegs, als er ausgangs einer Kurve von der Fahrbahn abkam und sich anschließend mit seinem PKW überschlug. Der Wagen kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Der junge Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. An seinem PKW entstand Sachschaden.

Werlte - Brand auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes

Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte wurden gestern am späten Abend zu einem Feuer auf dem Betriebsgelände eines Abfallentsorgers in der Straße Am Zirkel gerufen. Aus noch ungeklärter Ursache gerieten gegen 23:25 Uhr Holzreste sowie ein Müllberg, bestehend aus ca. 600 bis 700 Tonnen Restmüll, in Brand. Da das brennende Material mit Kunststoffresten durchsetzt war, wurde die Bevölkerung mit Hilfe von Radiodurchsagen aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen. Zwecks Messungen von möglichen Schadstoffbelastungen in der Luft war ein Messtrupp der Feuerwehr eingesetzt. Die Messungen ergaben dabei keinerlei Grenzwertüberschreitungen. Die eingesetzten Feuerwehren aus Werlte, Spahnharrenstätte und Lahn konnten den Brand vollständig ablöschen und ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude und Fahrzeuge verhindern. Sie waren mit insgesamt 20 Fahrzeugen und 80 Kräften vor Ort. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Haselünne - Betrunkener 18-Jähriger verursacht Unfall

Heute Nacht ist es in der Meppener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 18-jähriger Autofahrer befuhr gegen 00:25 Uhr die Sandstraße, kam an der Einmündung zur Meppener Straße von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum. Anschließend prallte er gegen einen PKW und stieß gegen eine Gartenmauer. Der junge Mann ließ seinen beschädigten PKW zurück und entfernte sich von der Unfallstelle. Er konnte anschließend in einem Wohnhaus in unmittelbarer Nähe des Unfallortes angetroffen werden. Dem alkoholisierten Mann wurde anschließend auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Der PKW wurde sichergestellt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

