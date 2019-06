Alle Polizeimeldungen vom 27. Juni im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim - Flächenbrand nach Defekt an Arbeitsmaschine

Am Dienstagnachmittag ist es auf einer landwirtschaftlichen Fläche am Vennweg in Bad Bentheim zu einem Brand gekommen. Das Feuer breitete sich auf eine Gesamtgröße von etwa 100 mal 80 Meter aus. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte zunächst die Ölleitung eines defekten Schwaders in Brand geraten sein. Das Feuer griff dann auf das trockene Heu über. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell eindämmen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Verletzt wurde niemand.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Open Air ohne Zwischenfälle

Die Polizei Lingen verzeichnete beim Open-Air-Konzert des Interpreten Sting am Mittwochabend keine nennenswerten Zwischenfälle. Lediglich im An- und Abreiseverkehr kam es auf der B70 zwischen Bramsche und Lingen zu größeren Staubildungen in der Größenordnung von etwa drei Kilometern. Der Parkplatz für den Shuttlebusverkehr wurde von etwa 1500 Autofahrern genutzt. Kurzfristig musste die Lindenstraße voll gesperrt werden.

Meppen - Radfahrer beschädigt Auto

Bereits am späten Samstagabend vergangener Woche ist es an der Herzog-Arenberg-Straße in Meppen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 23 Uhr wurde dort ein am Fahrbahnrand abgestellter grüner Opel Corsa angefahren und beschädigt. Ein unbekannter Fahrradfahrer streifte beim Vorbeifahren den Außenspiegel der Beifahrerseite und fuhr unerlaubt weiter. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Lingen - 26 Teilnehmer bei Mahnwache vor Kernkraftwerk

Am Mittwochabend haben 26 Menschen am Kernkraftwerk Emsland gegen Atomkraft demonstriert. Die für 17 bis 19 Uhr angemeldete Veranstaltung nahm einen durchweg friedlichen Verlauf. Nach Präsentation einiger Transparente und kurzen Redebeiträgen, löste sich die Versammlung schnell wieder auf.

Heede - VW Lupo ausgebrannt

Am Mittwochmittag ist es auf der A31 in Höhe Heede zum Brand eines VW Lupo gekommen. Die 22-jährige Fahrerin war gegen 13.50 Uhr in Richtung Süden unterwegs, als sie eine starke Rauchentwicklung im Motorraum ihres Autos feststellte. Sie stoppte das Fahrzeug auf dem Seitenstreifen. Sie verließ den VW Lupo unverletzt. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, konnte einen Totalschaden am Auto aber auch nicht mehr verhindern.

Meppen - Drei Verletzte nach Unfall auf B402

Am Mittwochnachmittag ist es auf der B402 in Höhe Meppen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Drei Beteiligte wurden dabei schwer verletzt. Gegen kurz nach 17 Uhr war ein 51-jähriger Mann mit seinem Audi A6 auf der Apeldorner Hauptstraße in Richtung Bokeloh unterwegs. Beim Überqueren der B402 stieß das Auto mit einem von rechts kommenden Sattelzug zusammen. Die Polizei prüft Hinweise darauf, dass der Audifahrer eine rote Ampel missachtet haben könnte. Während der Unfallverursacher und der 38-jährige Fahrer des Lkw unverletzt blieben, mussten drei 49- bis 51-jährige weitere Insassen des Audi schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Sachschadenshöhe wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Unfalles. Hinweise werden unter der Rufnummer 05931 9490 entgegengenommen.

Salzbergen - Hochwertiges S-Pedelec gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben am späten Dienstagabend am Schümersdamm in Salzbergen ein S-Pedelec der Marke Kalkhoff, Typ S63, gestohlen. Der Eigentümer hatte gegen 21.30 Uhr eine Panne und kettete das Fahrrad an ein Verkehrsschild. Akku und Tacho nahm er mit. Als er etwa eine halbe Stunde später zum Abstellort zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest. Das S-Pedelec hat einen Wert von etwa 3700 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 entgegen.

Langen - Werkzeuge gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in das Werkstattgebäude eines landwirtschaftlichen Anwesens an der Lengericher Straße in Langen eingedrungen. Sie brachen die Tür auf und entwendeten zahlreiche Werkzeuge und Arbeitsmaschinen. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 entgegen.

Lingen - Versuchter Einbruch in Lagerhalle

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch versucht in eine Lagerhalle in Brockhausen einzudringen. Das betroffene Gebäude ist an der Straße Zum Eichenhof gelegen. Nachdem es ihnen nicht gelungen ist, eine Seitentür aufzubrechen, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Der Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

