Alle Polizeimeldungen vom 27. Januar im Überblick

Nordhorn - Einbruch in Bäckerei

Zwischen Samstag, 20.45 Uhr, und Sonntag, 6.40 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei an der Straße Stadtring in Nordhorn eingebrochen. Sie entwendeten Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921 3090, in Verbindung zu setzen.





Haren - Einbruch in Schuppen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitag, 14 Uhr, und Sonntag, 12, zum wiederholten Male auf dem Harener Campingplatz an der Kirchstraße in einen Schuppen eingebrochen. Sie entwendeten ein Fahrrad. Der Umfang von weiterem Diebesgutes steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Haren, Tel. 05932 72100, in Verbindung zu setzen.

Lingen - Einbruch in Erdgeschosswohnung

Unbekannte Täter sind am Sonntag zwischen 9.30 und 13.30 Uhr in eine Wohnung an der Straße Alter Jagdweg in Lingen eingebrochen. Sie entwendeten Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen, Tel. 0591 870, in Verbindung setzen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

