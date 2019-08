Alle Polizeimeldungen vom 27. August im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

+++ EMSLAND +++

Lingen - Zwei Verletzte nach Fahrradunfall

Am Montagabend ist es an der Strootstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Beteiligten gekommen. Ein 64-jähriger Mann und seine 62-jährige Ehefrau waren gegen kurz nach 19.30 Uhr mit dem Fahrrad in Richtung Brunnenstraße unterwegs. Der Ehemann wollte nach links in die Werkstättenstraße abbiegen, was seine Frau zu spät bemerkte. Es kam zum Zusammenstoß. Während der Ehemann mit leichten Verletzungen davonkam, musste dessen Ehefrau in Krankenhaus eingeliefert werden.

Esterwegen - Brand auf Grundschulgelände

Am frühen Montagmorgen ist es zwischen 3.45 und 4.55 Uhr an der Grundschule Esterwegen zum Brand in einem Bauschuttcontainer gekommen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen meterhohe Flammen aus dem Container. Die Feuerwehr Esterwegen war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort und konnten das Feuer ablöschen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Dörpen - Außenborder gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende an der Schleuse Dörpen den Außenbordmotor eines dort liegenden Bootes gestohlen. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 2300 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Lingen - Versuchter Einbruch in Schule

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Donnerstag und Montag versucht, in das Lehrerzimmer der Pestalozzischule einzudringen. Nachdem es ihnen nicht gelungen ist ein Fenster aufzubrechen, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Papenburg - Einbrecher bei Tat gestört?

Bislang unbekannte Täter haben am späten Montagabend offenbar versucht, auf das Gelände eines Wohnwagenhändlers an der Siemensstraße zu gelangen. Sie schnitten eine Öffnung in die Umzäunung, wurden dann vermutlich aber gestört und ließen von ihrem Vorhaben ab. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

