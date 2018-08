Alle Polizeimeldungen vom 27. August im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim – Einbruch in Pfarrbüro

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag und Sonntag in das Pfarrbüro der evangelischen Kirchengemeinde an der Schüttorfer Straße in Bad Bentheim eingedrungen. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie dabei einen dreistelligen Bargeldbetrag. Wie die Täter in das Gebäude gelangen konnten, ist noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05922 9800 bei der Polizei Bad Bentheim zu melden.

Bad Bentheim – Einbruch in Abstellraum

Bislang unbekannte Täter sind am frühen Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr in einen Garagennebenraum an der Bogenstraße in Bad Bentheim eingedrungen. Sie entwenden daraus unterschiedliche Werkzeuge und ein altes Navigationsgerät im Gesamtwert von etwa 250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05922 9800 bei der Polizei Bad Bentheim zu melden.

Bad Bentheim – Diebstahl aus Garage

In der Nacht zu Sonntag sind bislang unbekannte Täter in eine Garage an der Kolonatstraße in Bad Bentheim eingedrungen. Aus dem darin befindlichen Auto wurden Bargeld, EC Karten und Dokumente gestohlen. Darüber hinaus entwendeten die Täter ein Damenfahrrad. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1200 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05922 9800 bei der Polizei Bad Bentheim zu melden.

Nordhorn - Einbruch in Sportgeschäft

Drei bislang unbekannte Täter sind am Sonntagmorgen in ein Sportgeschäft an der Denekamper Straße in Nordhorn eingedrungen. Sie entwendeten daraus unterschiedliche Nahrungsergänzungsmittel und Aufbaupräparate. Sie transportierten das Diebesgut vermutlich in Sporttaschen ab. Ein Zeuge erkannte gegen 9.30 Uhr drei Männer, die aus dem Gebäude flüchteten. Sie waren vermutlich jeweils zwischen 20 und 25 Jahre alt. Zwei trugen kurze Hosen. Alle drei waren mit Kapuzenshirts bekleidet. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

Quendorf – Sieben Leichtverletzte bei Unfall auf A 30

Bei einem Unfall auf der Autobahn 30 bei Quendorf wurden am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr sieben Personen leicht verletzt. Offenbar übersah der 64-jährige Fahrer eines Sattelzugs, der in Richtung Osnabrück unterwegs war, einen Mercedes-Geländewagen, als er auf die Überholspur ausscherte. Der 56-jährige Fahrer des Geländewagens konnte dem Sattelzug nicht mehr ausweichen. Der Mercedes fuhr auf die Zugmaschine auf, geriet ins Schleudern und kippte auf die Seite. Die sieben Insassen konnten sich selbst aus dem Autowrack befreien. Sie wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Bei dem Auto handelt es sich um ein Fahrzeug der sudanesischen Botschaft in Berlin. Der Fahrer des LKW hielt auf dem Seitenstreifen an, er blieb unverletzt. Für die Bergung des Mercedes und die Reinigungsarbeiten musste die A 30 in Richtung Hannover bis 22 Uhr voll gesperrt werden. Dadurch entstand ein fünf Kilometer langer Stau. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro.

+++ EMSLAND +++

Salzbergen - Fahrrad aus Schuppen gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Sonntag in einen Geräteschuppen am Sperberweg in Salzbergen eingedrungen. Sie brachen die Tür auf und entwendeten daraus ein Herrenfahrrad der Marke Vinora. Die Gesamtschadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05977 929210 bei der Polizei Spelle zu melden.

Niederlangen - Kleinbrand in Küche schnell gelöscht

Am Samstagabend ist es am Kiefernweg in Niederlangen zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz gekommen. Verletzt wurde niemand. Heimkehrende Bewohner haben gegen 18.45 Uhr bemerkt, dass es in ihrer Küche brannte. Die verständigte Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Holzbrett auf einer eingeschalteten Herdplatte in Brand geraten. Gebäudeschaden entstand keiner.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

