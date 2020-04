Alle Polizeimeldungen vom 27. April im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Zwischen Mittwoch, 0 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr, haben bisher unbekannte Täter versucht in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bentheimer Straße in Nordhorn einzubrechen. Es blieb bei einem Versuch. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921 3090, in Verbindung zu setzen.





+++ EMSLAND +++

Meppen - Versuchter Einbruch

Zwischen Freitag, 20.45 Uhr, und Samstag, 6.20 Uhr, haben bisher unbekannte Täter versucht, in den Geräteraum der Stadtwerke Meppen in der Tiefgarage eines Einkaufzentrums zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen misslang der Versuch. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Meppen, Tel. 05931 9490, zu melden.

Geeste - Versuchter Einbruch in Kindergarten

Zwischen Freitag, 12.50 Uhr, und Sonntag, 12.20 Uhr, haben bisher unbekannte Täter versucht, in einen Kindergarten an der Huberta-Roggendorf-Straße in Geeste einzubrechen. Es blieb bei einem Versuch. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Meppen, Tel. 05931 9490, zu melden.

Börger - Waldstück in Brand geraten

Am Samstagmittag gegen 12 Uhr ist aus bisher ungeklärter Ursache ein Waldstück in der Nähe einer Gemeindestraße in Börger in Brand geraten. Durch die Feuerwehr konnte ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindert und letztendlich gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.