Alle Polizeimeldungen vom 26. März im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Neuenhaus - Traktor fängt Feuer

Am Mittwochnachmittag ist es auf einem Werksgelände an der Industriestraße zum Brand eines Traktors gekommen. Bei Instandsetzungsarbeiten war es offenbar zu einem technischen Defekt gekommen. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.





+++ EMSLAND +++

Sögel - Versuchter Einbruch in Heimathaus

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen versucht in das Heimathaus an der Straße Grünbergs Weide einzudringen. Sie brachen ein Fenster auf, haben das Gebäude allerdings augenscheinlich nicht betreten. Möglicherweise wurden sie gestört. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer 05952 93450 entgegen.

Esterwegen - Heckenbrand zur Nachtzeit

Aus bislang ungeklärter Ursache ist es in der Nacht zu Donnerstag an der Straße Brink zum Brand einer Thuja-Hecke gekommen. Die Feuerwehr Esterwegen war zügig vor Ort und konnte die Flammen löschen. Etwa zehn Meter der Hecke waren von dem Feuer betroffen. Verletzt wurde niemand.

Lahn - Autoreifen illegal entsorgt

Unbekannte haben am letzten Wochenende, vermutlich in der Nacht zu Sonntag, 15 Altreifen in einem Waldstück am Osterberg illegal am Wegesrand entsorgt. Die Autoreifen haben unterschiedliche Größen. Auffällig ist, dass vier Reifen seitlich mit weißer Farbe überlackiert sind. Es ist zu vermuten, dass die Reifen mit einem Kleintransporter in den Wald gefahren wurden. Hinweise nimmt die Polizei Werlte unter 05951 993920.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.