Alle Polizeimeldungen vom 26. Februar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim - Werkzeug gestohlen

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in einen Schuppen an der Kolonatstraße eingedrungen. Sie stahlen neben einer Motorsense, einer Bohrmaschine und einem Fahrradträger, diverses weiteres Werkzeug. Der Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 9800 entgegen.

Nordhorn - Gartenschuppen aufgebrochen

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in gleich zwei Gartenschuppen an der Leipziger Straße eingedrungen. In einem Fall brachen sie die Tür auf, erlangten jedoch kein Diebesgut. Bei einer weiteren Tat stahlen sie einen Werkzeugkasten. An der Aachener Straße gelangten die Täter in den Garten eines Wohnhauses und beschädigten die Außenbeleuchtung. Die Höhe des bei den Taten entstandenen Gesamtschadens ist nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 in Verbindung zu setzen.

BPOL-BadBentheim: Haftbefehl vollstreckt / Zahlung einer Geldstrafe bewahrt vor Haft

Die Bundespolizei hat letzte Nacht den Haftbefehl gegen einen 32-jährigen Mann vollstreckt. Weil er eine offene Geldstrafe bezahlen konnte, blieb ihm ein 30-tägiger Gefängnisaufenthalt erspart. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung hatten Bundespolizisten ein aus den Niederlanden eingereisten PKW kurz vor Mitternacht auf einem Parkplatz an der Autobahn 30 angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien Fahrers stellten die Beamten fest, dass gegen den 32-Jährigen ein Haftbefehl der Justiz existierte. Der rumänische Staatsangehörige war wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verurteilt worden. Aus diesem Schuldspruch musste er noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen verbüßen oder eine Geldstrafe von 450 Euro begleichen. Durch Zahlung der geforderten Geldstrafe konnte der 32-Jährige die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe abwenden und ersparte sich damit den Aufenthalt im Gefängnis.





+++ EMSLAND +++

Haren - Container entwendet

Zwischen dem 15. Februar und vergangenen Freitag haben bislang unbekannte Täter einen Container für Altschrott vom Gelände des Wertstoffhofes im Ortsteil Emmeln gestohlen. Die Täter brachen zunächst das Schloss eines Tores auf, luden anschließend den Container auf einen mitgeführten LKW und verließen den Tatort in unbekannte Richtung. Der Schaden wird auf rund 3500 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Verbleib des Containers nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 72100 entgegen.

Papenburg - Spendendose gestohlen

Zwischen Montag - und Dienstagnachmittag haben bislang unbekannte Täter eine gesicherte Spendendose aus einer Telefonzelle am Hauptkanal rechts gestohlen. In der Spendendose dürfte sich vermutlich eine geringe Menge Bargeld befunden haben. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Lingen - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte Täter sind zwischen Sonntagabend und Dienstagnachmittag in ein Wohnhaus am Forstweg eingedrungen. Sie brachen eine Tür auf und durchsuchten anschließend die Räume nach Wertgegenständen. Ob die Täter Diebesgut erlangten, ist bislang nicht bekannt. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 in Verbindung zu setzen.

Lingen - Sachbeschädigungen auf Schulgelände

In der Nacht zu Samstag ist es auf dem Schulgeländer der Grundschule Holthausen am Schoolweg zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. Unbekannte Täter gelangten dabei auf das Flachdach der Turnhalle sowie einer Garage und beschädigten jeweils die Blitzableiter, wie auch eine Filteranlage. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 in Verbindung zu setzen.

