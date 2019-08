Alle Polizeimeldungen vom 26. August im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - 21-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Sonntagabend ist es auf der Bentheimer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Motorradfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein 26-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem VW die B403 in Richtung Bad Bentheim. Da ein unmittelbar vor ihm fahrender PKW in den Syenvennweg abbiegen wollte, bremste er seinen PKW ab. Dies erkannte ein 21-jähriger Motorradfahrer zu spät und fuhr auf den VW auf. Der junge Mann aus Dülmen stürzte auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Autofahrer aus Nordhorn sowie zwei weitere Mitfahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt.

Bad Bentheim - Fußgänger verletzt

Ein 15-jähriger Fußgänger hat sich am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in der Kirchstraße schwere Verletzungen zugezogen. Der Jugendliche befand sich auf dem Fußweg nahe der dortigen Kirche und lief unvermittelt auf die Fahrbahn. Hier stieß er mit dem PKW einer 19-jährigen Frau zusammen, welche die Kirchstraße in Richtung Lingerstiege befuhr. Der Jugendliche wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingliefert. An dem PKW entstand leichter Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Bad Bentheim - Musikinstrumente aus Auto gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag auf dem Schotterparkplatz des Badeparks an der Hauptstraße einen VW Caddy aufgebrochen. Sie schlugen eine Seitenscheibe ein und entwendeten unterschiedliches Musikzubehör im Wert mehrerer hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 9800 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Emsbüren - 51-jähriger Mann bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Am Sonntagnachmittag wurde bei einem Verkehrsunfall auf der A31 ein 51-jähriger Autofahrer tödlich verletzt. Ein weiterer Unfallbeteiligter zog sich leichte Verletzungen zu. Der 51-jährige Mann aus Meppen befuhr gegen 16.10 Uhr den Hauptfahrstreifen der A31 in Fahrtrichtung Emden. Als er auf den Überholfahrstreifen wechselte, übersah er einen 19-jährigen Autofahrer, der sich im Überholvorgang befand. Es kam zum Zusammenstoß. Der Mann aus Meppen kam mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Außenschutzplanke. Hierbei zog er sich tödliche Verletzungen zu. Der 19-jährige Mann aus Lingen konnte seinen PKW selbstständig auf dem Standstreifen abstellen. Er wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Autobahn war zwischen den Anschlussstellen Emsbüren und Lingen bis ca. 22 Uhr voll gesperrt. Die Feuerwehr Emsbüren war mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Neben mehreren Einsatzsteifen der Polizei waren ebenfalls viele weitere Rettungskräfte, darunter auch ein Rettungshubschrauber, im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Geeste - 32-jähriger Mann verletzt Polizeibeamten mit Messer

Am frühen Montagmorgen ist es an der Königsberg Straße zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Ein Beamter aus Meppen ist dabei durch ein Messer am Bein verletzt worden. Ein 32-jähriger polnischer Staatsbürger wurde festgenommen. Der äußerst aggressive Mann war gegen 5.20 Uhr durch ein Badezimmerfenster in ein dortiges Wohnhaus eingedrungen. Er bedrohte den 66-jährigen Hauseigentümer, so dass dieser aus dem Haus flüchtete. Die Ehefrau des Mannes konnte sich zwischenzeitig in einem Obergeschosszimmer einschließen und die Polizei verständigen. Dies blieb offenbar von dem 32-jährigen Mann unbemerkt. Nur drei Minuten nach Eingang des Notrufes war die erste Streifenbesatzung vor Ort. In der Wohnung trafen sie auf den Täter. Er bedrohte die Beamten mit einem Küchenmesser. Obwohl diese versuchten den Mann auf Distanz zu halten, verletzte er einen 52-jährigen Beamten mit dem Messer schwer am Bein. Der Pole verschanzte sich anschließend hinter Wohnungsinventar. Das Haus ist in der Zwischenzeit durch zahlreiche Verstärkungskräfte umliegender Dienststellen umstellt worden. Gegen kurz nach 6 Uhr war es dann gelungen, den 32-Jährigen zur Aufgabe zu überreden. Er verließ das Haus und wurde widerstandslos festgenommen. Zum Tatmotiv liegen aktuell noch keine Informationen vor. Der Mann wird im Laufe des Tages einem Haftrichter beim Amtsgericht Meppen vorgeführt. Der verletzte Polizeibeamte wird stationär im Krankenhaus behandelt.

Emsbüren - Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Schüttorfer Straße zog sich gestern am frühen Abend ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Eine 61-jährige Autofahrerin war gegen 17.35 Uhr in Fahrtrichtung Emsbüren unterwegs, als sie nach links auf den Parkplatz einer Gaststätte abbiegen wollten. Der 44-jährige Motorradfahrer setzte zeitglich zum Überholen an und stieß mit dem PKW der Frau aus Weener zusammen. Der Mann aus Ter Apel (NL) stürzte auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An Motorrad und PKW entstanden Sachschäden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Lorup - Einbruch in Pflegeeinrichtung

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Sonntag in die Räumlichkeiten einer Pflegeeinrichtung an der Straße zum Osteresch eingedrungen. Sie brachen dort Türen und Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume nach Wertsachen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie einen kleineren Bargeldbetrag. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Haren - Grillkohle verursacht Brand

Am Sonntagvormittag ist es an der Pictoriusstraße zum Brand eine Biotonne gekommen. Der Eigentümer hatte kurz zuvor vermeintlich erloschene Grillkohle in die Tonne gefüllt. Wenig später entzündete sich der Inhalt der Tonne. Der Eigentümer bemerkte dies rechtzeitig und konnte den Brand selbstständig mit einem Wasserschlauch löschen. Neben der Mülltonne wurde der Dachüberstand des Einfamilienhauses leicht in Mitleidenschaft gezogen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

