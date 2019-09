Alle Polizeimeldungen vom 25. September im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim - 57-jähriger Fußgänger lebensgefährlich verletzt

Am Dienstagabend ist es an der Rheiner Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 57-jähriger Fußgänger zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein 53-jähriger Mann befuhr gegen 20.40 Uhr mit seinem Auto die Rheiner Straße aus Gildehaus kommend in Richtung Schüttorf. In Höhe der dortigen Tankstelle überquerte der Fußgänger die Fahrbahn in Richtung Schloßparkcenter und wurde dabei von dem Auto des 53-jährigen Mannes aus Bad Bentheim erfasst. Durch den Zusammenstoß erlitt der 57-jährige Fußgänger aus Bad Bentheim lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand Sachschaden von rund 5000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.





+++ EMSLAND +++

Meppen - E-Bike aus Schuppen gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in den Geräteschuppen eines Mehrfamilienhauses an der Straße An der Schaftrift eingedrungen. Sie brachen das Schloss auf und stahlen anschließend ein silbernes E-Bike des Herstellers Gazelle. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 zu melden.

Haren - Autos aufgebrochen

Unbekannte Täter haben gestern Abend an der Hemsener Straße gleich zwei Autos aufgebrochen. Die beiden PKW standen zwischen 17 und 20.45 Uhr an einem Verbindungsweg zum Spiekweg. An den Fahrzeugen wurde jeweils ein Fenster der Beifahrerseite eingeschlagen. Aus einem Auto entwendeten die Täter diverse Angelsachen. Aus dem zweiten Fahrzeug wurden keine Gegenstände entwendet. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 72100 entgegen.

Lorup - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte Täter haben zwischen Dienstag, 10. September, und Dienstag, 24. September, versucht, in ein Wohnhaus an der Herwigestraße einzudringen. Die Täter wollten sich dabei über die Terrassentür Zutritt verschaffen. Dies misslang, so dass sie ohne Beute die Örtlichkeit verließen. Hinweise nimmt die Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 93450 entgegen.

