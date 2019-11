Alle Polizeimeldungen vom 25. November im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim-Diebstahl von Bargeld und Schmuck aus Spind

Unbekannte Täter verschafften sich am im Laufe des vergangenen Sonntags Zutritt zu einem Patientenzimmer in der Straße Am Bade in Bad Bentheim. Aus einem Spind wurde anschließend eine geringe Menge Bargeld, sowie Schmuck entwendet. Zeugen hierzu werden gebeten sich mit der Polizei Bad Bentheim Telefon 05922 9800 in Verbindung zu setzen.





+++ EMSLAND +++

Haselünne-Einbruch auf Deponiegelände

Zwei bislang unbekannte Personen betraten am vergangenen Sonntag über eine Öffnung im umgrenzenden Zaun das Gelände der Zentraldeponie im Ortsteil Flechum. Abgesehen hatten es die Täter offensichtlich auf einen Staubsauger. Dieser wurde jedoch durch die unbekannten Personen zurückgelassen. Zeugen werden gebeten sich unter Telefonnummer 05961 955820 bei der Polizeistation Haselünne zu melden.

Lingen-Diebstahl zweier Spielkonsolen und zweier Überwachungskameras

Durch Zeugen konnte am gestrigen Sonntag eine Person beobachtet werden, welche sich unrechtmäßig in einem Gebäude an der Clara-Eylert-Straße aufhielt. Nachdem die Person das Gebäude verlassen hat, konnte der Diebstahl zweier Spielekonsole samt Zubehör, sowie zweier Überwachungskameras festgestellt werden. Beschrieben wird Person als ca. 50 Jahre alt, 180 - 185 cm groß und schlank. Bekleidet war diese mit einer dunklen Jacke, Jeanshose und grauer Wollmütze. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Person geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0591 870 bei der Polizei Lingen zu melden.

Meppen-Hochwertige Zuchttaube gestohlen

Durch bislang unbekannte Täter ist am gestrigen Sonntagabend eine hochwertige Zuchttaube aus der Garage eines Wohnhauses in der Sommerfeldstraße entwendet worden. Durch einen Zeugen wurde eine Person festgestellt, welche sich in dem zum Taubeschlag ausgebauten Obergeschoss der Garage aufhielt. Bei Eintreffen der Polizei hatte diese Person das Gebäude jedoch bereits verlassen. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931 9490 entgegen.

Papenburg-Wohnungseinbruchdiebstahl

Im Zeitraum zwischen dem 4.November und dem 23.November verschafften sich noch unbekannte Täter Zutritt zu einem Wohnhaus in der Waldluststraße. Anschließend durchsuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten. Zum möglichen Diebesgut können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Mögliche Zeugen werden gebeten unter der Telefonnummer 04961 9260 mit dem Polizeikommissariat Papenburg Kontakt aufzunehmen.

Lingen-450 Liter Dieselkraftstoff gestohlen

Zum Diebstahl von 450 Litern Diesel aus einer auf einem Firmengelände abgestellten Sattelzugmaschine kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Straße Am Hundesand in Lingen. Unbekannte Täter brachen hier den Tankdeckel der Sattelzugmaschine auf. Die Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591 870 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

