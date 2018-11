Alle Polizeimeldungen vom 25. November im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am späten Samstagvormittag, zwischen 11.30 Uhr und 11.50 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Veldhauser Str. ein geparkter schwarzer Renault Clio durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im hinteren linken Bereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Nordhorn, Telefon 05921 3090, in Verbindung zu setzen.

Papenburg, Meppen, Nordhorn, Lingen - Zahlreiche Verkehrsteilnehmer unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestoppt

Allein am Samstag und in der Nacht zu Sonntag zog die Polizei im Zuständigkeitsbereich der PI Emsland/Grafschaft Bentheim sieben Autofahrer aus dem Verkehr, die aufgrund von Alkohol und Drogen fahruntüchtig waren. Trauriger Spitzenreiter war dabei ein 58 Jahre alter Autofahrer aus Laar, der von einer Polizeistreife auf der Dorfstraße gestoppt wurde. Er war mit einem Alkoholwert von 1,76 Promille absolut fahruntüchtig und musste seine Fahrt beenden.

Ebenfalls absolut fahruntüchtig war ein 22-jähriger Autofahrer aus Weener, der am frühen Sonntagmorgen um 1.40 Uhr am Stadtpark in Papenburg angehalten wurde. Er war mit einem Wert von 1,57 Promille ebenfalls nicht mehr in der Lage Auto zu fahren. In Lingen erging es einem 40 Jahre alten Autofahrer aus Geeste ähnlich: Während seiner Kontrolle an der Meppener Straße stellten die eingesetzten Polizisten einen Alkoholwert von 1,34 Promille fest.

In Werlte beendete die Polizei am Samstagabend um 19.45 Uhr auf der Hauptstraße die Fahrt eines 24-jährigen Mannes, der mit 0,65 Promille Alkohol im Blut ebenfalls nicht mehr fahrtüchtig war. Drogeneinfluss wurde bei Verkehrskontrollen in Lingen, Nordhorn und Meppen festgestellt. In Lingen fand die Polizei dabei am Sonntagmorgen um 3.30 Uhr im Fußraum eines Opel Corsa noch eine geringe Menge Marihuana. Der 29-jährige Fahrzeugführer wird sich wegen Drogenbesitz verantworten müssen. In Nordhorn fiel ein 20-jähriger Autofahrer aus Schüttorf auf, der am Sonntagmorgen um 0.30 Uhr gestoppt wurde. Er stand unter Drogeneinfluss und musste seine Fahrt beendet.

Ebenso erging es am Samstagabend um 21.50 Uhr einem 24-jährigen Autofahrer aus Haren. Auch bei ihm wurde während der Verkehrskontrolle an der Georg-Wesener-Straße in Meppen Drogeneinfluss festgestellt. Allen Autofahrern wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.





+++ EMSLAND +++

Sögel - Gefährliche Körperverletzung mit Softair-Waffe

Am späten Samstagabend, um 23.30 Uhr, kam es an der Sigiltrastraße in Sögel vor einer Pizzeria zu einer gefährlichen Körperverletzung. Zwei Männer (22 und 24 Jahre alt) aus Börger wurden dabei verletzt. Ein 19-jähriger Täter aus Werlte schoß dort vermutlich mit einer Softair-Waffe auf die beiden Opfer. Einem der Opfer schoß der Täter dabei aus unmittelbarer Nähe auf den linken Oberschenkel und dem anderen Opfer legte er nach erstem Ermittlungsstand die Waffe an die linke Schläfe und drückte ab. Die genauen Tatumstände sind zur Zeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Meppen - Ladendiebstahl misslingt

Am Samstagnachmittag um 16.05 Uhr versuchte ein 51-jähriger Mann aus den Niederlanden im Marktkauf an der Schwefinger Straße in Meppen mehrere Kosmetik- und Hygieneartikel zu stehlen. Hierzu versteckte er Waren im Wert von über 180 Euro in seiner Jacke und versuchte anschließend, den Kassenbereich ohne zu zahlen zu passieren. Der Diebstahl wurde jedoch beobachtet und flog auf. Zur Sicherung des Strafverfahrens wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro einbehalten. Der Mann aus Emmen muss sich nun wegen Ladendiebstahl verantworten.

Lingen - Pkw-Aufbruch

Am Samstagabend zwischen 18.50 Uhr und 19.15 Uhr warf ein bislang unbekannter Täter auf dem Parkplatz einer Tennishalle an der Waldstraße in Lingen die Scheibe der Beifahrerseite eines BMW ein und entwendet daraus eine Handtasche mit persönlichen Papieren und Bargeld. Da es immer wieder zu gleichen Taten im Lingener Stadtgebiet kommt, empfiehlt die Polizei dringend, keine Taschen oder Wertgegenstände sichtbar in geparkten Autos liegen zu lassen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.