Alle Polizeimeldungen vom 25. Juli im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Halle bei Neuenhaus - 62-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gestern Mittag ist es im Kreuzungsbereich der Ootmarsumer Straße Ecke Neuland zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde eine Autofahrerin schwer und zwei weitere Personen leicht verletzt. Eine 18-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Straße Neuland und beabsichtigte die Ootmarsumer Straße zu überqueren um auf die Dorfstraße zu gelangen. Hierbei übersah sie offensichtlich die von rechts kommende Autofahrerin aus Neuenhaus und es kam zum Zusammenstoß. Die 18-Jährige aus Geeste sowie ihr Beifahrer (20) wurden durch den Unfall leicht verletzt, die 62-Jährige schwer. Durch zwei Rettungswagen sowie einen Notarzt wurden die Unfallbeteiligten versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Isterberg - Trecker beschädigt Gartenzaun

Gestern Abend ist es zwischen 18 bis 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bentheimer Straße gekommen. Der unbekannte Fahrer eines mit Strohballen beladenen Treckergespanns war in Richtung Bad Bentheim unterwegs, als er in Höhe der Syen Venn Straße von der Fahrbahn abkam und einen Gartenzaun beschädigte. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 9800 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Erneuter Einbruch in Kiosk

Nachdem es in der vergangenen Woche bereits zu einem Einbruch in den Bahnhofskiosk an der Bernd-Rosemeyer-Straße gekommen ist, sind bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch erneut in den Kiosk eingedrungen. Die Täter warfen auch bei dieser Tat eine Scheibe ein und gelangten in den Verkaufsraum. Ob sie Diebesgut erlangten, ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 in Verbindung zu setzen.

Haren - Baumaschinen durch Feuer beschädigt

Gestern Abend geriet gegen 19:40 Uhr ein ca. 25 qm großer Grünstreifen an der Altenberger Straße in Brand. Die an einem dortigen Baustellenbereich abgestellten Baumaschinen wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr aus Haren war mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand zügig ab. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Möglicherweise kommt Brandstiftung als Ursache in Frage. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen darum sich unter der Rufnummer 05932 72100 zu melden.

Spelle - Ladung durchschlägt Fenster

Aufgrund mangelhafter Ladungssicherung ist es gestern Mittag zu einem kuriosen Verkehrsunfall gekommen. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Ein bislang unbekannter Verursacher befuhr mit seinem Fahrzeug gegen 13:15 Uhr die Straße An der Sägemühle in Richtung B70. In Höhe eines Wohnhauses kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Verkehrszeichen. Eine möglicherweise auf der Ladefläche verstaute Eisenstange prallte ebenfalls gegen das Schild und wurde anschließend durch das geschlossene Fenster in das Wohnhaus geschleudert. Der Verursacher überfuhr im Anschluss noch mehrere Holzpfähle und setzte seine Fahrt fort. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 in Verbindung zu setzen.

Salzbergen - Stoppelfeld und Wald in Brand

Gleich mehrere Feuerwehren sind gestern Nachmittag zu einem Brand an der Neuenkirchener Straße ausgerückt. Dort war eine ca. 80x30 Meter große Fläche auf einem Stoppelfeld in Brand geraten. Das Feuer griff anschließend auf ein angrenzendes Waldstück über. Vermutlich haben sich die auf dem Stoppelfeld gelagerten Strohschwaden durch die langanhaltende Hitze und die damit verbundene Trockenheit selbst entzündet. Die Feuerwehren aus Salzbergen, Neuenkirchen und Emsbüren, sowie die Werksfeuerwehr der Raffinerie H+R waren mit insgesamt 21 Fahrzeugen und 85 Kräften vor Ort eingesetzt. Während der Löscharbeiten wurde die Devestraße, die K312 sowie die Landesstraße in Landersum gesperrt. Hierbei unterstützte der Bauhof aus Salzbergen, die Kreisstraßenmeisterei aus Bawinkel sowie die Straßenverkehrsbehörde aus Nordrhein-Westfalen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

