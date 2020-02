Alle Polizeimeldungen vom 25. Februar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

+++ EMSLAND +++

Meppen - Container auf Trainingsgelände aufgebrochen

Zwischen Dienstag und Donnerstag vergangener Woche haben bislang unbekannte Täter einen Container auf dem Trainingsgelände des SV Meppen an der Jahnstraße aufgebrochen. Anschließend entwendeten sie einen Frostwächter und beschädigten eine Beregnungsanlage. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 in Verbindung zu setzen.

Lingen - 61-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt

Heute Morgen ist es gegen 6.20 Uhr auf der B70 in Höhe des Ortsteils Bramsche zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 61-jähriger PKW-Fahrer aus Spelle wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Der Mann war mit seinem Golf aus Rheine kommend in Richtung Lingen unterwegs, als er zunächst zwei PKW überholte. Als er erneut ausscherte, übersah er einen entgegenkommenden PKW. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Der Mann aus Spelle wurde in seinem PKW eingeklemmt und durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug gerettet. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der 41-jährige Fahrer des entgegenkommenden Ford wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr aus Lingen sowie die Ortsfeuerwehr Bramsche waren mit fünf Fahrzeugen und insgesamt 35 Einsatzkräften vor Ort. Neben Feuerwehr und Rettungskräften ist auch die Straßenmeisterei zwecks Reinigung der Fahrbahn im Einsatz. Die Bundesstraße ist im Rahmen der noch andauernden Unfallaufnahme bis voraussichtlich 10 Uhr gesperrt.

Lathen - Einbruch in Werkstatthalle

Zwischen Samstag und Montag ist es in einer Werkstatthalle an der Hermann-Kemper-Straße zu einem Einbruch gekommen. Unbekannte Täter gelangten auf das Grundstück und drangen durch ein Tor in die Halle ein. Hier entwendeten sie diverses Schweißwerkzeug. Die Höhe des Schadens wird auf rund 1500 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 72100 entgegen.

